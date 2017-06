Abend der Gaukler lockt mit exklusivem Programm

Magier, Musiker und Komiker bieten Varieté-Abend mit internationalem Charakter - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Unglaubliches geschieht am 15. Juli im historischen Bauhof des Fränkischen Freilandmuseums, wenn dort der fünfte "Abend der Gaukler" ein "magisches Varieté für die ganze Familie" bietet. Museumssprecherin Ute Rauschenbach kündigt dazu ein "sehr hochwertiges Programm" an, das erneut Karlo Reichel inszeniert.

Bildtext "Mosche Karlo" und Assistentin Stella treiben es buchstäblich bunt, worüber natürlich nicht mehr verraten wird. Foto: Harald Munzinger



Als "Mosche Karlo" hat er sich weit über die Region hinaus als "einziger, letzter und deshalb größter maghrebinischer Zauberkünstler, wo gibt überhaupt auf der ganzen Welt" einen Namen gemacht und in seinem "Altheimer Zauberkeller" über 30 Jahre mit vielen international renommierten Meistern der Magie und der Musik die Kulturszene Frankens bereichert. Aus dieser Zeit verdankt es Bad Windsheim nun einmal mehr, dass erneut namhafte Künstlerkollegen - allesamt international renommierte Profis - seiner Einladung zu einem buchstäblich zauberhaftem Abend in der einmaligen Kulisse des "Alten Bauhofes" folgen.

Man sei sehr froh, dass Karlo Reichel diese Veranstaltungsreihe über all die Jahre mit großem Erfolg arrangiert und mitgestaltet hat, erklärte Ute Rauschenbach beim Blick in ein Programm mit den Namen eines schillernden Genres, Ein "wenig wehmütig" stimmte sie dabei, dass Mosche Karlo dabei zum letzten Mal faszinierende Stunden voller Überraschungen aus seinem Hut zaubern wird. Deren Geschichte reicht in Bad Windsheim viel weiter als dem ersten Abend der Gaukler im Jahr 2008 zurück, denn mit Kollegen des Magischen Zirkels Ansbach-Würzburg hatte Karlo Reichel bereits 1975 der Kurstadt die Kunst der Magie erschlossen, die unter anderem 1986 die Besucher beim großen Nostalgiefest im Kurpark ebenso in ihren Bann zog, wie 1988 vor dem Rathaus und bei vielen Gelegenheiten mehr, ehe sich der Abend der Gaukler im Alten Bauhof etablierte.

Mondflüge mit Hund

Ohne Netz und doppelten Boden geht es dort am 15. Juli um Hunde und Mondflüge, wie es Ute Rauschenbach schon im Vorfeld spannend macht. Als künstlerischer Leiter des Varietés wird Mosche Karlo das Publikum wieder "ein wenig hinters Licht führen und mit überraschenden Wendungen aufwarten, wenn seine Zaubereien und Kunststücke in kuriose Geschichten eingebettet sind, die er mit hintersinnigem Wortwitz serviert" so Museumsprecherin Ute Rauschenbach über den Garanten für außergewöhnliche und magische Momente. Als einziger Amateur reiht er sich mit Enkelin Stella – schon als Achtjährige mit auf der Bühne und inzwischen zielstrebig in Opas großen Fußstapfen – zu den Profis mit klangvollen Namen ein und gestaltet das Programm mit, das – wie schon 2013 – Bert Rex als ein Meister der Magie und Komik mit internationalem Renommee moderieren wird. Er wird mit Monsieur Brezelberger (sprich: Brässelberschee), den Kugelblitz des Varietés auf der Bauhof-Bühne präsentieren, der als "Symbiose aus David Copperfield und Michael Schanze auf dem schmalen Grat zwischen genialer Zauberei und grandiosem Scheitern und Fingerfertigkeit wandelt und dessen Sprachwitz und eisernen Nerven den mehrmaligen Deutschen Vizemeister der Zauberkunst in Comedy Magic auszeichnen".

Trio mit acht Beinen

Wenn ein Trio mit acht Beinen auftritt, geben damit "Florin, Cato & Felicitas" Rätsel auf. Diese löst die einzige Comedy-Zauber-Tanz-Akrobatik-Show mit Hund! Nach Ankündigung von Karlo Reichel und Ute Rauschenbach erwartet die Gäste "eine witzige, kurzweilige und artübergreifend schräge Unterhaltungsshow, als wären Marilyn Monroe und Stan Laurel im 21. Jahrhundert mit Hund unterwegs!" Der Veranstalter weist ausdrücklich darauf hin, dass es sich um eine artgerechte Tierdressur mit Training ohne Bestrafung handelt.

Markus Jeroch hat in Bad Windsheim schon einmal als Moderator und Wortartist begeistert, der mit seinen "waghalsigen, eigenwilligen Jonglagen und dem reichem Repertoire an geistreichen Textdarbietungen voller Humor und Tiefsinn" als in der Szene einmalig gilt. Spannend macht es Mosche Karlo, was sich hinter seinem Programmmotto "Fly me to the Moon" verbirgt. Auf das Wiederhören darf man sich bei Thomas Fink am Piano freuen, den Karlo Reichel seit vielen Jahren als das musikalische Rückgrat seiner Galas nicht nur in Bad Windsheim ebenso schätzt, wie das gesamte magische Kollegium. In dem wirkt am Abend der Gaukler auch ein Mann im Hintergrund mit, der per Videoprojekten die letzte in die erste Reihe zaubert, man also von allen der 400 nummerierten Plätze die Show aus allernächster Nähe erleben wird.

Vorausgesetzt, man hat sich rechtzeitig die (Rest-)Karten zu 30/25/20 Euro (ermäßigt jeweils fünf Euro weniger) unter 09841/668060 oder info@freilandmuseum.de reservieren lassen.

hjm