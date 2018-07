Abschied vom Kasperl im Neustädter Sparkassensaal

NEUSTADT/AISCH - Generationen von Kindern hat das "Sparkassen-Kasperl" Freude bereitet, heißt, dass schon die Großeltern und Eltern seines jetzigen Publikums in ihren Jugendjahren seinen spannend-heiteren Geschichten folgten. Nun ist der Vorhang geschlossen.

Zum letzten Mal mit dem Kasperl und Bello im Neustädter Sparkassensaal: Albert Bille, der mit 79 Jahren den Vorhang für immer schließt, eine über 250-jährige Familientradition endet. Foto: Harald Munzinger



Nach 40 Jahren kam Albert Bille zur letzten Vorstellung im Neustädter Sparkassensaal, in dem sich die Mädchen und Jungen aus mehreren Kindergärten um die Bühne scharten. Mit dem vor zwei Jahren verstorbenen Bruder Fred führte er 50 Jahre lang die über 250-jährige Familientradition des Puppentheaters fort. Beide reisten getrennt von Gastspiel zu Gastspiel in Baden Württemberg und Bayern, zogen Kinder von Heidelberg bis München in ihren Bann.

Oft habe man sich wochenlang nicht im Heimatort Villingen gesehen, von dem aus die Frauen ihre Termine managten, erzählte Albert Bille beim letzten Besuch in Neustadt, das er im Tourneeplan von Bruder Fred übernommen hatte. Theater, Bühnenbilder und rund 120 Puppen wurden stets selbst gefertigt und auch die Geschichten erfunden.

Dazu habe man sich im Familienkreis zusammengesetzt, Ideen entwickelt und dann im Puppenspiel umgesetzt, das die Frauen filmten, um noch eventuelle Verbesserung vorzunehmen, plauderte Bille über das Geschehen "hinter dem Vorhang". Erst nach gelungener Probe im Kindergarten habe man das Stück ins Programm genommen, in dem sich in den 50 Jahren 30 Geschichten ansammelten.

Mit bis zu 300 Vorstellungen im Jahr, nicht selten drei am Tag, war Albert Bille mit seinem Kasperl und der großen Puppenkiste unterwegs. Die 79 Jahre, mit denen er nun in den Ruhestand geht, sieht man dem Puppenspieler nicht an. Bis Weihnachten ist der Terminplan noch voll, ehe an Heiligabend in Kempten "der letzte Vorhang fällt". Auch für eine lange Familientradition mit Tausenden Vorstellungen in erster Linie auf Einladung von Sparkassenfilialen, wie es 40 Jahre in Neustadt der Fall war.

"Schreien, so viel sie wollen"

Albert Bille versteht es, auf die Kinder einzugehen, sie mitzunehmen und weiß um das Erfolgsrezept Kasperl samt Freunden und weniger freundlichen Gesellen: "Hier können die Kinder schreien, so viel sie wollen". In einer immer stummer werden Zeit der Smartphonie und Computerspiele. Der schönste Lohn für das engagierte Puppenspiel ist für ihn, wenn die Kinder voll mitgehen. Momente, die dem "Sparkassen-Kasperl" sicher fehlen werden, wenn es "in Rente geht". Aber noch ist es temperamentvoll unterwegs: 150 bis 170 Vorstellungen stehen an, lässt Albert Bille wissen, ehe er in die große Theaterwelt der kleinen Helden eintaucht und in seinem Element ist. Und keine Zeit hat, an das danach zu denken.

