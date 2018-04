Abwasserteiche: Fördermittel für Kläranlagen-Anschluss?

Scheuenstuhl strebt Förderungen der Gemeinden im Landkreis an - vor 19 Minuten

NEUSTADT/AISCH - In Kürze entscheidet der Ausschuss für Umwelt und Verbraucherschutz über einen von SPD-Landtagsabgeordnetem Harry Scheuenstuhl initiierten Antrag zur Änderung der Richtlinien für Zuwendungen wasserrechtlicher Vorhaben, mit dem der SPD-Politiker

Nach Scheuenstuhls Wunsch sollen die Gemeinden unterstützt werden, die noch kleine Abwasserteichanlagen betreiben und diese im Zuge der Ertüchtigung oder Auflassung gleichzeitig mehrerer solcher Anlagen an eine größere Kläranlage anschließen wollen. Bisher erhalten nur Gemeinden Förderungen, deren kleine Abwasserteichanlage eine wasserrechtliche Genehmigung bis 31.12.2021 hat. Eine Gesamtlösung ist dann nach den bisherigen Regelungen der RZWas 2016 nicht möglich. "Dies möchte ich ändern, um wirtschaftlich und umweltpolitisch sinnvolle Lösungen für die Gemeinden zu erreichen", so der Parlamentarier zum Antrag auf eine notwendige und sinnvolle Änderung der Förderrichtlinien des Sonderprogramms "Ertüchtigung/Auflassung Abwasserteichanlagen der GK 1Änderung der Förderrichtlinien bei kleinen Abwasserteichanlagen".

Förderung für Kommunen

Mit diesem Förderprogramm können Kommunen eine Förderung erhalten, sofern deren Teichkläranlage für maximal 999 Einwohnerwerte ausgerichtet ist und keine technische Zwischenstufe beinhaltet. Weitere Voraussetzung ist die derzeitige Betriebserlaubnis bis 31.Dezember 2021 und der Forderung des Wasserwirtschaftsamtes, dass über bestimmte Mindestanforderungen hinaus, weitergehende strengere Anforderungen zu erfüllen sind. Anders ausgedrückt, die Teichkläranlage an strengere Anforderungen anzupassen ist. Wahlmöglichkeit der Gemeinde

Eine Gemeinde kann sodann wählen, ob eine solche kleine Teichkläranlage ertüchtigt oder aufgelassen und an eine größere Kläranlage angeschlossen wird. Probleme für eine Gemeinde entstehen dann, wenn diese mehrere Kleinkläranlagen betreibt und diese nun gemeinsam aufgelassen werden sollen, aber eine oder auch mehrere davon eine wasserrechtliche Laufzeit über den 31. Dezember 2021 hinaus haben. Diese sind dann von einer Förderung ausgeschlossen.

Damit scheitert eine Gesamtlösung für eine solche Kommune. Mit seinem Antrag will Scheuenstuhl erreichen, dass diese Beschränkung in den Förderrichtlinien aufgehoben wird. "Damit wäre aus umweltpolitischer und wirtschaftlicher Sicht eine sinnvolle Lösung möglich", so Scheuenstuhl. Den Gemeinden, die beabsichtigen, Ihre Abwassersituation zukunftsweisend aufzustellen, müsse nun geholfen werden, auch wenn wasserrechtliche Genehmigungen über 2021 noch laufen, erläutert Scheuenstuhl. Diese könne man nicht auf die Härtefallreglungen der RZWas 2016 (Richtlinien für Zuwendungen zu wasserwirtschaftlichen Vorhaben) verweisen, da die Härtefallregelung für die wenigsten Gemeinden in Frage komme, resümiert Scheuenstuhl.

Scheuenstuhl hofft auf Unterstützung

Der SPD-Abgeordnete aus Wilhermsdorf hofft, dass er für seinen Antrag auch die Unterstützung seiner Kolleginnen und Kollegen im Landtag erhält. Bereits in der kommenden Woche wird dieser Antrag im zuständigen Ausschuss für Umwelt und Verbraucherschutz federführend behandelt.

Im Landkreis Neustadt/Aisch–Bad Windsheim bestehen nach dem derzeitigen Stand (offiziell Ende 2014) insgesamt 83 kleine Teichkläranlagen der Größenordnung GK 1 mit maximal 999 Einwohnerwerten. Hiervon haben vier eine technische Zwischenstufe. Die wasserrechtlichen Genehmigungen bei gut der Hälfte dieser betroffenen Abwasserteichanlagen laufen nach dem Stichtag 31. Dezember 2021 aus.

nb