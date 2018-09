Agnes Becker stellt "Besseren Bayernplan" vor

Werteorientiertes Angebot an Menschen: ÖDP-Spitzenkandidatin lädt ein - vor 1 Stunde

NEUSTADT/AISCH - "Die ÖDP ist die bodenständige Alternative zur Söder-Regierungsshow", unter diesem Slogan wird die Spitzenkandidatin Agnes Becker am Donnerstag, 13. September, in Neustadt/Aisch den "Besseren Bayernplan" der ÖDP vorstellen.

Stellt in Neustadt den "Besseren Bayernplan" vor: Die ÖDP-Spitzenkandidatin für den Landtag, Agnes Becker. © privat



Stellt in Neustadt den "Besseren Bayernplan" vor: Die ÖDP-Spitzenkandidatin für den Landtag, Agnes Becker. Foto: privat



Der ÖDP-Kreisverband lädt dazu um 19.30 Uhr in das Gasthaus "Kohlenmühle" ein und will mit dem "Besseren Bayernplan" ein "werteorientiertes Angebot an Menschen machen, die bisher herkömmlich gewählt haben". Die Spitzenkandidatin der Öko-Partei für den Landtag wird in Neustadt auch den Rettungsplan der ÖDP zum Schutz der Bienen und Artenvielfalt in Bayern präsentieren, kündigt es Landtagskandidat Jürgen Osterlänger an. Er wird sich den Gästen mit der Direktkandidaten für den Bezirkstag, Carina Lotter, sowie weiteren Bezirks- und Landtagskandidaten vorstellen.

Agnes Becker ist im Landkreis Passau Kreisrätin in einer vierköpfigen ÖDP-Fraktion, seit 2009 stellvertretende Landesvorsitzende der ÖDP Bayern und seit 1997 Mitglied der ÖDP. Becker ist gelernte Schreinergesellin und Tierärztin. Im bayerischen Wald betreibt sie eine biozertifizierte Nebenerwerbslandwirtschaft mit fünf Hektar Grünland und acht Hektar Wald. Mitte Juli wurde sie von den knapp 300 Delegierten des ÖDP-Landesparteitags in Dingolfing einstimmig zur Landtagsspitzenkandidatin der ÖDP gewählt.

nb