Akademie Heiligenfeld bietet Lebenskunst-Seminare an

Neues Bildungsprogramm will Personen im Leben glücklicher machen - vor 45 Minuten

UFFENHEIM - Ab September bietet die Akademie Heiligenfeld, die Bildungseinrichtung der Klinikgruppe Heiligenfeld, Seminare im neuen Themenfeld Lebenskunst in Uffenheim an.

Die "Akademie Heiligenfeld", Bildungseinrichtung der Klinikgruppe Heiligenfeld, bietet ab Mitte September in Uffenheim Seminare im neuen Themenfeld Lebenskunst an. © oh



"Wir möchten neue Wege zu einem selbstbestimmten, glücklichen und erfüllten Leben ermöglichen. Lebenskunst bedeutet für uns, die Teilnehmer dabei zu begleiten, mehr Lebensfreude, Lebendigkeit, Leichtigkeit und Freiheit im Leben zu erlangen und dieses Glück dankbar und anerkennend genießen zu können“, sagt Anita Schmitt, Leiterin der Akademie Heiligenfeld über die Philosophie des neu entstandenen Bildungsprogramms.

Im Seminar vom Monika Maria Hummel (Lebensberaterin und Heilerin) "Kraftzentrale Unterbewusstsein" vom 16. bis 18. September 2016 können die Teilnehmer den Geheimnissen des Unterbewusstseins auf die Spur kommen. Yoshua L. Gote, Heilpraktiker für Psychotherapie und Kunsttherapeut, wird vom 4. bis 6. November in seinem Seminar "Ausdrucksmalen mit Acryl- und Fingerfarben" eine Innenreise zum Regenbogen ermöglichen. Von März bis November 2017 folgt eine sechsteilige Jahresgruppe unter dem Titel "Die Frau/Das Weib in mir".

Kurs-Angebot zum bewussten Wählen und Entscheiden

Seminarleiterin Angela Fricke, Klinische Drama- und Theatertherapeutin, widmet sich in einem spielerisch kreativen Ausdrucksraum individuellen Themen für Frauen. "Wer entscheidet eigentlich über mein Leben?“ Unter diesem Motto steht das Seminar von Yoshua L. Gote vom 16. bis 18. Juni 2017. Er möchte den Teilnehmern bewusstes Wählen und Entscheiden lehren und damit die Neugier auf neue innere und äußere Lebenswege wecken. Weitere Informationen finden sich unter www.akademie-heiligenfeld.de.

Die Heiligenfeld GmbH ist eine Klinikgruppe mit dem Schwerpunkt psychosomatischer Behandlung. Neben sechs Kliniken für Psychosomatische Medizin – drei davon am Hauptstandort Bad Kissingen sowie in Uffenheim, in Bad Grönenbach im Allgäu und in Form einer Familienklinik in Waldmünchen – gehören eine orthopädische, onkologische und internistische Reha-Klinik in Bad Kissingen, eine eigene Akademie sowie eine Unternehmensberatung zum Unternehmen. Die Heiligenfeld Kliniken beschäftigen etwa 850 Mitarbeiter und zeichnen sich durch eine werteorientierte Unternehmensphilosophie aus, die neben wirtschaftlichen auch humanistische, soziale, ökologische und spirituelle Werte einbezieht.

"Sowohl in der Patientenbehandlung als auch in der Unternehmenskultur, im öffentlichen Wirken und wirtschaftlichen Handeln werden diese Werte auf eine ganzheitliche Weise realisiert“, betont die Klinikgruppe. 2014 belegten die Heiligenfeld Kliniken den ersten Platz im Wettbewerb "Beste Arbeitgeber Gesundheit & Soziales, Kategorie Kliniken“ und im Wettbewerb "Deutschlands Kundenchampions 2014." Außerdem erhielten sie den Sonderpreis für herausragende Gesundheitsförderung der Mitarbeiter.

