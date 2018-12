Aktionsbündnis gegen Bienensterben im Landkreis

NEUSTADT - Zum Volksbegehren "Rettet die Bienen" wird auf Landkreisebene ein Aktionsbündnis gegründet und dazu am Sonntag, 16. Dezember, um 18.30 Uhr in das Restaurant an der Neustädter Markgrafenhalle eingeladen.

Im Oktober waren in München 94.700 Unterschriften für die Zulassung des Volksbegehrens "Rettet die Bienen" überbracht worden. © privat



Das Volksbegehren wurde jüngst zugelassen und die Eintragungsfrist findet im Zeitraum zwischen 31. Januar und 13. Februar 2019 statt. "Dazu werden viele Aktive benötigt, um die hohen Hürden zu meistern, mindestens 10 Prozent der Wahlberechtigten in die Rathäuser zu bewegen. Wir möchten es unbedingt zu einem Erfolg führen", erklärte Jürgen Osterlänger, mit Ulrike Taukert "vorläufiger Koordinator".

Alle Einzelpersonen, aber auch Verbände würden aufgerufen, "sich anzuschließen und mitzuhelfen, auch wenn der erste Termin nicht klappen sollte", so Osterlänger. Bislang seien die Kreisverbände der ÖDP, Bündnis 90 / Die Grünen und der LBV dabei, „aber auch schon viele Einzelunterstützer“. Weitere Parteien und Verbände wurden angefragt. Alle Einzelpersonen, aber auch Verbände werden aufgerufen, sich noch im Dezember beim vorläufigen Koordinator "juergen.osterlaenger@oedp.de" oder Telefon 09104/1431 zu melden, um eine Terminabstimmung vornehmen zu können.

Kernziele des Volksbegehrens sind, bis 2030 eine Verdreifachung des Ökolandbaus auf mindestens 30 Prozent der landwirtschaftlichen Fläche Bayerns sowie die Schaffung eines großen Biotopverbundnetzes zur Sicherung des genetischen Austausches von gefährdeten Arten. Schließlich sollen auch das Artensterben und die Ursachen – wie Pestizideinsatz, fehlende Fruchtfolge oder Schlaggröße - fixer Bestandteil der Ausbildung von Land- und Forstwirten sein.

"Wichtig ist, dass der Gesetzentwurf die Staatsregierung dazu zwingt, den Artenschutz als verpflichtendes Ziel ihres Handelns anzuerkennen", betont es ÖDP-Kreisvorsitzender und Kreisrat Jürgen Osterlänger in der Einladung zur Gründung des Aktionsbündnisses. Dies bedeute unter anderem auch, dass Bayern beispielsweise im Bundesrat und in diversen EU-Gremien beim Arten- und Biotopschutz „Anwalt der Bienen, Schmetterlinge und der umstellungsbereiten Bauern sein muss und keinesfalls Bremser bei der Neuausrichtung von Naturschutz und Landwirtschaft sein darf". Osterlänger: "Wir haben keine Zeit mehr zu verlieren!"

Weitere Informationen gibt es unter www.oedp-nea.de und www.volksbegehren-artenvielfalt.de.

