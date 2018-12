Alle Sternenbaumwünsche erfüllt

Strahlende Kinderaugen beim Verteilen der ersten Geschenke - vor 1 Stunde

NEUSTADT/AISCH - Große Weihnachtsfreude im Freiwilligenzentrum: Alle Sternenwünsche konnten erfüllt und auch schon die ersten Geschenke verteilt werden. Dabei erlebten die Helferinnen und Helfer des Wunsch-Sterne-Projektes viele strahlende Gesichter.

Jetzt ist Weihnachten: Nach und nach werden die auf den Gabentischen bei „Mariage“ in Neustadt (Bild) und in der Kiliani-Klinik in Bad Windsheim gesammelten „Sternenbaum-Geschenke“ verteilt. © privat



Insgesamt werden noch bis Heilige Abend im gesamten Landkreis mehr als 450 Geschenke verteilt und damit Kindern zwischen einem und 14 Jahren ein sehnlicher Weihnachtswunsch erfüllt. „Wieder einmal hat sich gezeigt: Der beste Weg, sich selbst eine Freude zu machen, ist, einem anderen eine Freude zu bereiten“, so FWZ-Leiterin Dorothea Hübner zum neuerlichen großen Erfolg der Aktion.

„Wir haben berührende Geschichten gehört und tolle Begegnungen voll großer Dankbarkeit beim Verteilen der Geschenke erlebt“, so berichten einige Helfer nach dem Verteilen der Geschenke. Erleichtert und dankbar, dass alles reibungslos abgelaufen ist, erzählt Karolin Rammling, die Projektkoordinatorin des Wunschsternenbaumes: „Alles hat gut geklappt. Doch all dies wäre nicht möglich gewesen, ohne die vielen Unterstützer des Sternenbaumes.“

So stattet das Freiwilligenzentrum ein herzliches „Danke“ allen ab, die zur Erfüllung der Weihnachtswünsche in sozialschwachen Familien beigetragen haben, allen voran den vielen „Sternenholern“ für die Bereitschaft und Mühe bei den vielen liebevoll verpackten Päckchen und allen Spendern für die großzügigen Spenden, die zum Teil auch anonym abgegeben wurden. Aber auch an die Mitarbeiter des Neustädter Rathauses und der Kiliani-Klinik in Bad Windsheim sowie der Firma „Mariage“, welche die Aktion durch das Einsammeln der Geschenke ebenso unterstützt haben, wie die „Ficht’n Lupfer“ und die „Aisaria“, die ihre Räumlichkeiten am Pulverturm für die Aufbewahrung der Geschenke zur Verfügung gestellt haben.

Ferner gehen Dankadressen an die Kinder des Louise-Scheppler-Kindergartens, die die Sterne ausgeschnitten haben, an die Kinder aus der Ehegrundschule Sugenheim und Ipsheim, die in ihrer Aktion „Teilen wie Sankt Martin“ eigene Süßigkeiten abgegeben und für die bedürftigen Kinder gespendet haben sowie an alle Ehrenamtlichen, die im gesamten Landkreis und darüber hinaus die Geschenke an die Kinder verteilt haben, Es ist das siebte Mal, dass das Freiwilligenzentrum dieses Projekt initiiert und durchgeführt hat. Dorothea Hübner, Leiterin des Freiwilligenzentrums „mach mit!“ freut sich über den positiven Verlauf auch in diesem Jahr. Ein ganz besonderer Dank gilt dem „Wunschsternenbaum-Team“ mit Karolin Rammling, Hannelore Bauerfeind und Brigitte Rösch. Seit September waren sie unermüdlich im Hintergrund im Einsatz, haben mitgedacht, geholfen und mitorganisiert, so Hübner.

nb