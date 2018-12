Als "Zukunftsbewegung" positioniert

CSU-Mandatsträger warben für Zusammenhalt der Gesellschaft - vor 1 Stunde

DIESPECK - Auf die Europawahl am 26. Mai nächsten Jahres stimmte CSU-Kreisvorsitzender Hans Herold bei einer Tagung von Kreisvorstand und Ortsvorsitzenden in Diespeck ein: "Im Spannungsfeld der Weltmächte ist Europa für uns eine Lebensversicherung". Der Landtagsabgeordnete bat seine Parteifreunde um aktives Werben: "Gerade angesichts zu beobachtender globaler Verwerfungen ist ein stabiles, sicheres und demokratisches Europa von existenzieller Bedeutung".

Bundestagsabgeordneter Christian Schmidt, Landtagsabgeordneter Hans Herold, Landrat Helmut Weiß, CSU-Kreistagsfraktionsvorsitzender Dieter Hummel und der gastgebende Bürgermeister der Kreiskonferenz in Diespeck, Dr. Christian von Dobschütz (v. l.). © Peter Müller



Bundestagsabgeordneter Christian Schmidt, Landtagsabgeordneter Hans Herold, Landrat Helmut Weiß, CSU-Kreistagsfraktionsvorsitzender Dieter Hummel und der gastgebende Bürgermeister der Kreiskonferenz in Diespeck, Dr. Christian von Dobschütz (v. l.). Foto: Peter Müller



Bundesminister a.D. und Wahlkreisabgeordneter im Deutschen Bundestag, Christian Schmidt, war sich bei der Jahresabschlusssitzung mit Herold einig: "Auch wenn es manches zu verbessern gilt, sollten wir uns nicht einer weit verbreiteten Stimmungsmache gegen die Europäische Union anschließen sondern vielmehr das große Ganze im Blick haben, nämlich unsere Freiheit in Frieden". Die Europäische Union müsse als "Raum des gemeinsamen Wirtschaftens und der Sicherheit" gesehen werden und dürfe nicht mit Radikalen von links und rechts zu einer "Zone der Instabilität und der Schulden werden".

Bessere Wahlergebnisse werden erwartet

Die Lage der Partei wenige Wochen vor dem Sonderparteitag am 19. Januar in München bezeichnete Schmidt als "solide zukunftsgerichtet". Er rechne fest damit, dass Ministerpräsident Dr. Markus Söder mit einem guten Ergebnis zum neuen Vorsitzenden gewählt werde und sich die Wahlergebnisse für die CSU sowohl bei den Europawahlen wie auch den Kommunalwahlen in 2020 "wieder nach oben bewegen werden".

Die gesetzlichen und satzungsrechtlichen Voraussetzungen in diesem Zusammenhang erläuterte Bezirks- und Bundeswahlkreisgeschäftsführer Werner Stieglitz. Demnach müssten bis Mitte März zunächst die Ortsverbände neu wählen; anschließend folgten die Kreisverbände und der mittelfränkische Bezirksverband. "Nutzen Sie die vielen örtlichen Veranstaltungen dazu, unsere Botschaften rüberzubringen", so Stieglitz. Zudem rief er dazu auf, mit neuen Veranstaltungsformaten die Tagungen attraktiver zu machen und kündigte an, im Rahmen von Workshops entsprechende Vorschläge zu unterbreiten.

Die Tagungsteilnehmer stimmten darin überein, dass sich die CSU als "moderne Volkspartei mit Visionen" und als "Zukunftsbewegung" positionieren müsse. Christian Schmidt formulierte das so: "Die CSU steht für Stabilität, Fortschritt und Zusammenhalt der Gesellschaft, und dieser Zusammenhalt geht nur von der Mitte aus". Für Landtagsabgeordneten Hans Herold ist die Arbeit der Koalition in München "gut angelaufen", die Verhandlungen im Vorfeld hätten "ohne großes Gezeter" zu guten Ergebnissen geführt. "Wir wollen Bayern weiter zu einem Familienland ausbauen". Dafür diene die jährliche "Bayerische Familienmilliarde", die sicherstelle, dass den Familien einerseits geholfen und andererseits nichts vorgeschrieben werde.

Gas gegeben bei Breitbandausbau

Zu einem modernen Bayern gehörten auch die Digitalisierung und eine zukunftsorientierte Bildung, so Herold: "Wir geben Gas beim Breitbandausbau und dem Mobilfunk, beim digitalen Klassenzimmer und der Einstellung zusätzlicher Lehrkräfte". Der Abgeordnete zeigte sich als stellvertretender Vorsitzender des Arbeitskreises Staatshaushalt und Finanzfragen besonders stolz darauf, dass das und vieles andere auf soliden Finanzen ohne neue Schulden beruhe. Insgesamt werde die CSU "dafür sorgen, dass Bayern auch in der Koalition ein stabiles und leistungsfähiges Land mit höchster Lebensqualität bleibt".

Landrat Helmut Weiß skizzierte die Schwerpunkte des nächsten Jahres. Die Themen reichten vom Mobilitätskonzept und den Öffentlichen Nahverkehr über die Einführung der "Gelben Tonne" bis hin zu Fragen der Ökologie. Weiß: "Wir investieren zum Beispiel viel in die Schulen einschließlich deren Digitalisierung und in unsere beiden Krankenhäuser, um diese fit für die Zukunft zu machen". Zu Beginn der Tagung stellte Bürgermeister Dr. Christian von Dobschütz die Gemeinde Diespeck vor, die sich vor allem als „Familiengemeinde mit hoher Lebensqualität“ ausrichte. Kreistagsfraktionsvorsitzender Dieter Hummel stimmte auf die Kommunalwahlen ein und lobte die "effizient in die Zukunft gerichtete Politik" des Landrates.

pmw