Am 20. August sollte bereits das "Schanzenfest" im kleinen Örtchen Altschauerberg stattfinden. Nun, exakt zwei Monate später, herrscht in dem kleinen Ort erneut Ausnahmezustand.

In der Nacht zum Samstag erlitt der Fahrer eines Sportwagens in Neuhof an der Zenn lebensgefährliche Verletzungen. Der junge Mann war mit zu hoher Geschwindigkeit unterwegs und verlor die Kontrolle über seinen Toyota GT 86. Der Wagen überschlug sich mehrmals und kam auf dem Dach zum Liegen. Es folgte eine aufwendige Bergung durch die Feuerwehr.