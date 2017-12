Altlandrat Robert Pfeifer feierte 90. Geburtstag

NEUSTADT/AISCH - Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer sowie die Minister Christian Schmidt und Ilse Aigner führten eine lange Liste namhafter Gratulanten zum 90. Geburtstag von Altlandrat Robert Pfeifer an. Musikalisch beglückwünschten ihn Kinder der Lebenshilfe.

Robert Pfeifer bedankt sich für das Geburtstagsständchen bei den Kindern der Lebenshilfe im Landkreis. Foto: Harald Munzinger



Dass die Lebenshilfe sein "besonderes Herzensprojekt" gewesen sei, er sich "für die Menschen mit besonderem Bedarf immer stark gemacht" habe, zeigte Landrat Helmut Weiß mit der Einrichtung einer Sondervolksschule für geistig behinderte Kinder mit schulvorbereitender Einrichtung und angegliederter Tagesstätte im Bad Windsheimer Schulzentrum ebenso auf, wie mit dem Bau der beschützenden Werkstatt in Lenkersheim. Der stellvertretende Lebenshilfe-Vorsitzende Hans Raab würdigte ebenfalls Pfeifers stets für hilfsbedürftige Menschen erhobene Stimme.

Apropos Stimme: Sie war und ist ein Markenzeichen des Jubilars, der im gemütlichen Rahmen der "Stöckacher Mühle" Freunde und Weggefährten um sich scharte und Beiträgen aus deren Reihen ebenso Gehör verschaffte, wie einst über 20 Jahre lang als damals jüngster Bürgermeister Bayerns für die Bedürfnisse seiner Heimatgemeinde Markt Taschendorf und danach 18 Jahre für seinen Landkreis an übergeordneten Stellen. Dort wurde sie – scherzhaft auch ohne Telefon – in Ansbach oder München nicht nur gesondert bei Pfeifers energischem Nachdruck – "geht nicht, gibt’s nicht!"- in aller Regel auch erhört.

Dem verdankte Markt Taschendorfs Bürgermeister Johannes Oeder manch zukunftsorientierte und bis in die Gegenwart wirkende Entwicklung und Landrat Helmut Weiß „Spuren im Landkreis, die auch heute noch überall sichtbar sind“. Als Beispiele aus dem umfangreichen Katalog eines bewundernswerten Lebenswerk, dem Weiß "allergrößten Respekt" zollte, nannte er den Neubau des Landratsamtes mit den Voraussetzungen für eine moderne Verwaltung oder des Schulzentrums Bad Windsheim.

Gebietsreform maßgeblich mitgestaltet

Seit 1960 Mitglied des Kreistages im damaligen Landkreis Scheinfeld und nach der von ihm tatkräftig mitgestalteten Gebietsreform stellvertretender Landrat im Landkreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim habe Robert Pfeifer 1977 mit viel Tatkraft und Energie das Samt des Landrates übernommen, skizzierte Weiß den kommunalpolitischen Werdegang mit dem "Einsatz für den ländlichen Raum und seine Weiterentwicklung". Weitere Stichworte sollten die Gründung des Landschaftspflegeverbandes und Modernisierung der Abfallwirtschaft mit der Verbesserung der Recyclingquote sein.

Auch in vielfältigen Gremien habe Robert Pfeifer viel für seine Heimat und seinen Landkreis geleistet, machte Landrat Weiß mit einem Auszug aus einer langen Liste deutlich: So beispielsweise im staatlichen kommunalen Ausschuss im Bayerischen Staatsministerium des Innern als Vertreter des Landkreistages und in dessen verschiedenen Gremien, in Zweckverbänden wie der Fernwasserversorgung Franken, im Verkehrsverbund Großraum Nürnberg oder im Bibliotheksverband Mittelfranken.

Erste deutsch-deutsche Kreispartnerschaft

Besondere Verdienste habe sich Pfeifer auch um die erste Partnerschaft eines bayerischen Landkreises mit dem Erzgebirgskreis Schwarzenberg erworben, schloss Weiß seinen groben Überblick über das Lebenswerk des Jubilars, der für erfüllte 90 Jahre allgemeine Bewunderung genießen konnte. Höchste Anerkennung haben seine Leistungen unter anderem mit dem Landkreisehrenzeichen in Gold, den Bayerischen Verdienstorden, dem Bundesverdienstkreuz und diversen kommunalen Würdigungen wie der Ehrenbürgerschaft Markt Taschendorfs erfahren.

Der Jubilar habe seine mit 90 Jahren beachtliche "Zeit gut genutzt, das Wohl Deiner Mitbürger und Deines Landkreises immer fest im Blick", führte Landrat Helmut Weiß unter Beifall. Bürgermeister Oeder konnte dies aus Markt Taschendorfer Sicht nur bestätigen, erinnerte sich an seine Kindheit als "Zeitzeuge" ausgiebiger politischer Debatten im Wohn- und Amtszimmer des Großvaters, damals Bürgermeister von Frankfurt ("an der Hecke").

Die führt Robert Pfeifer auch heute noch gerne, ist ein aufmerksamer politischer Beobachter, der nie das offene kritische Wort gescheut hat: Kein bisschen leise, aber weise! Seinen "hohen Runden" feiert er auch noch in den nächsten Tagen, wenn ihm unter anderem der Landfrauenchor und die Reuscher Musikamten ihre Aufwartung machen und damit auch Freude in den Alltag seiner Mitbewohner im AWO-Juchacz-Heim bringen, in dem sich Robert Pfeifer "bestes betreut" sieht und den Blick auf sein Werk als Baumeister auf einstigem Buchberg-Niemandsland hat.

Harald J. Munzinger