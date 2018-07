Am Samstag: "Die Dorfrocker" heizen in Diespeck ein

"Aischgrund Air" soll tausende Fans anlocken - vor 1 Stunde

DIESPECK - "Die Dorfrocker" kommen nach Diespeck und bieten mit dem ersten "Aischgrund Air" am Samstag, 28. Juli, das Konzerthighlight in der Region. Ab 18 Uhr heißt es auf dem Diespecker Festplatz "Schlager meets Party meets Rock".

Mit "die Dorfrocker" ist gute Stimmung garantiert! Am Samstag wollen sie Diespeck zum Beben bringen. © privat



Mit "die Dorfrocker" ist gute Stimmung garantiert! Am Samstag wollen sie Diespeck zum Beben bringen. Foto: privat



Für Diespeck, wie auch für die gesamte Region, gilt ein Konzert dieser Größe etwas absolut Besonderes. Zumal wenn der Hauptact die bundesweit bekannte Partyband „Die Dorfrocker“ ist, zu deren letztem Konzert in Adelsdorf fast 4.000 Besucher gekommen waren. Neben den Dorfrockern werden noch zwei weitere, national bekannte Acts einheizen: "Mia Julia", die "Königin von Mallarca", die schon mit dem Hubschraubertransfer zum Festgelände und nächsten Konzert für ein Spektakel sorgen wird, sowie "Oli P.", der unter anderem mit "Flugzeuge im Bauch" bekannt wurde und schon über vier Millionen Tonträger verkauft hat.

Der Erlös aus Essen und Getränkeverkauf geht komplett an die beteiligten Vereine aus der Gemeinde Diespeck, die mit rund 150 Helfern für den reibungslosen Ablauf vor und hinter den Kulissen sorgen werden. Seit 2007 absolvierten „Die Dorfrocker“ bereits über 1000 Liveauftritte in Europa und Übersee sowie 100 TV-Auftritte in sämtlichen bekannten Shows von ARD, ZDF, SAT1 oder ORF. Sie feierten einen großen Charterfolg mit dem aktuellen Album "Holz" auf Platz vier der offiziellen deutschen Albumcharts!

So hoch war seit Jahren keine deutsche Party-Schlager-Band mehr in den deutschen Album-Charts vertreten. Über 25 Fanclubs haben sich in den letzten drei Jahren deutschlandweit gegründet, über 140.000 Facebook-Fans stehen hinter den sechs Dorfrockern mit ihrem stimmungsvollen Programm für sämtliche Generationen. Das ist auch bereits in acht Alben eingespielt.

nb