Andreas Schobert: Geschichten mit künstlichem Rost

NEUSTADT/AISCH - "Ge-Schichten" lautet der Titel der neuen Kunstkreisausstellung in der "Galerie in der Sparkasse" Und der ist gleich in mehrfacher Hinsicht wörtlich zu nehmen, wie es der Künstler Andreas Schobert beim Galerierundgang offenbart, der Materialien "schichtet" und mit seinen Bildern mit künstlichem Rost Geschichten erzählt.

Andreas Schobert lässt mit seinem „Ge-Schichten“ wie Galeristin Gertraud Geißendörfer auch die Ausstellungsbesucher über die Farbigkeit, Strukturen und Transparenz seines monochromen Werkstoffs Rost staunen. © Harald Munzinger



Den Betrachter lässt er dabei bewusst im Unklaren, was wirklich ist und was nicht, was alt ist oder neu, denn für den Künstler und Kunsterzieher aus Kulmbach ist der „denkerische Hintergrund beim bildnerischen Arbeiten“ wichtig, die Philosophie von Hans-Peter Dürr (alternativer Nobelpreis) ein Leitfaden: "Wir leben mehr, als wir begreifen". Sieht der Ausstellungsbesucher mehr, als er begreift? Galeristin Gertraud Geißendörfer ist davon bei der faszinierenden Vielfalt der Arbeiten und ihrer Strukturen sowie der "Farbigkeit" des monochronem Rostes überzeugt.

Und sie freut sich, dass der gebürtige Neustädter Andreas Schobert seine Wurzeln auch ein wenig in der "Galerie in der Sparkasse" hat. Die habe er als junger Mann häufig besucht und sich zu künstlerischem Wirken inspirieren lassen, lässt der Gastdozent der Kunstpädagogik an der PH Heidelberg wissen, der seinen ganz eigenen Weg eingeschlagen und Stil entwickelt, sich dabei dem (künstlichen) Rost mit der Ambivalenz des Verfallsproduktes und zugleich eines Bestandteiles des Lebens verschrieben hat.

Schobert, der an der Akademie der Bildenden Künste in Nürnberg sowie Kunstpädagogik an der Juliaus-Maximilians-Universität Würzburg studierte, lässt nach eigener Darstellung seine "Bild(Ge)Schichten durch Farb-Archäologie" entstehen und versetzt sich beim Gestaltungsprozess abwechselnd in den Leser und in den Autor eines Buches. Womit das Buch eine wichtige Rolle auch in den Bildern einnimmt, die von ihm erzeugten "GeSchichten jedoch nicht auf sprachliche Weise zu begreifen, sondern eher auf einer abstrakteren Ebene zu erleben sind".

Freiraum im vorgegebenen Rahmen

Innerhalb eines von ihm vorgegebenen Rahmen lässt Schobert seine Bilder entstehen, der Fantasie freien Lauf, wenn er schichtet, überlagert, besprüht, strukturiert, freilegt, abkratzt, auswäscht oder zerschneidet - und "rostet", wie er vielfältige Arbeitsprozesse beschreibt. Der Künstler, der schon während des Studiums mit Rostfarben arbeitete, kommentiert sein Wirken als "WechselSpiel" zwischen "entstehen lassen", lesen (wahrnehmen) und einer gestalterischen Reaktion. Im Prozess zwischen Zufall und Notwendigkeit entstünden Bild(Ge)Schichten, die wiederum durch das Erleben des Betrachters vervollständigt werden könnten, so Andreas Schobert im Statement zu seinen Arbeiten mit künstlichem Rost., bei denen sich vielfach "das Eine aus dem Anderen ergibt", er immer wieder neue Entdeckungen macht, eine Art der intensiven Kommunikation entwickelt.

Besonders interessant findet Schobert bei seinem "Werkstoff Rost", dass die beiden Pole "Lebendigkeit und Vergänglichkeit untrennbar gleichzeitig existieren", in seiner Philosophie das "Sowohl-als-auch" anstatt eines "Entweder/Oder" zählt. Das "Sowohl-als-auch" sieht er in der künstlichen Erzeugung des Rostes auf verschiedenen Untergründen in einem chemischen Prozess. Bei dem werde die Frage der "Wirklichkeit" aufgeworfen, da der Rost einerseits neu und künstlich, andererseits dennoch real existent und Verfallsprodukt sei. Schobert treibt "sein Spiel" weiter mit der Verknüpfung "wirklich alter" Dinge wie Papiere (etwa ein Rechnungsbuch von 1903), Pappen oder Stoffe mit dem künstlichen Arbeitsprozess.

Welten wachsen bildnerisch zusammen

So entstanden ganz aktuell aus der "Ateliergemeinschaft" mit einem syrisch-kurdischen Schneider Bilder von Originalstoffen aus Syrien in rostiger Leinwand, womit "Welten bildnerisch zusammenwachsen". Das außergewöhnliche "Inklusionsprojekt" hat schon überregionales Interesse geweckt und könnte - "wenn wir Glück haben" - im Maximilianeum ausgestellt werden. Neustadt vor München merkt dazu Kunstkreisvorsitzende Gertraud Geißendörfer schmunzelnd an und erwartet sehr reges Interesse an dieser Ausstellung auch bei der Sonderöffnung zum Herbstfest am Sonntag, 24. September, von 13 bis 17 Uhr. Sie bietet die Gelegenheit zum Gespräch mit dem Künstler, der gerne über seine Philosophie und Techniken mit dem Basismaterial Rost erzählt, mit denen er "Möglichkeiten und Grenzen in einer Art experimenteller Materialforschung auslotet", die für Galeristin Geißendörfer überwältigenden Ergebnisse einem gesteuerten Zufall, dem Spiel von Aktion und Reaktion überlässt.

Sind in dem "Buch" bemalte Blätter aufgeschlagen oder sind es hauchdünne, vom Verfall gezeichnete hauchdünne "Rostplatten", in die sich der Zahn der Zeit gefressen hat? Dieser und vielen weiteren Fragen, die Andreas Schobert mit seiner ganz eigenen künstlerischen Erzählform aufwirft, können Besucher der "Galerie in der Sparkasse" im September und Oktober jeden Montag, Dienstag und Freitag von 8.30 bis 12.30 und 14 bis 16.30 Uhr, Mittwoch von 8.30 bis 12.30, Donnerstag von 8.30 bis 12.30 und 14 bis 17.30 Uhr sowie bei der Sonderöffnung am Sonntag, 24. September, von 13 bis 17 Uhr nachgehen. Bei der freut sich der Künstler auf interessente Begegnungen mit Galeriebesuchern, die alles über die spannende experimentelle Arbeit mit künstlichem Rost erfahren.

Harald J. Munzinger