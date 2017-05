"Anrutschen" in Neustadt: Start der Badesaison

Das Waldbad öffnete seine Pforten mit besten Voraussetzungen - vor 1 Stunde

NEUSTADT/AISCH - Eines der schönsten Freibäder Bayerns hat mit Verzögerung seine Pforten geöffnet. Der Saisonstart im Neustädter "Waldbad" erfolgte bei strahlendem Sonnenschein und fast schon sommerlichen Temperaturen. "Luft 25 Grad, Wasser 20 Grad", waren um elf Uhr gemessen worden.

Die Waldbad-Saison ist "angerutscht": Bürgermeister Klaus Meier, Schwimmmeister Klaus Pfänder und stellvertretender Werksleiter Christopher Stirling feuern Theo Müntnich und Max Wieland mit der La-Ola-Welle an. © Harald Munzinger



Darauf hatte man lange warten müssen. Am letzten Samstag habe er gerademal 14 Grad Wassertemperatur gemessen, berichtete Schwimmmeister Klaus Pfänder und machte dieses Malheur insbesondere an den kalten Nächten und vielfach verregneten Tage Ende April Anfang Mai fest. "Da bekomme ich ein angenehm warmes Wasser" und ohne das kämen nun mal keine Gäste, wäre also der Personaleinsatz nicht zu verantworten. Schon im letzten Jahr hatte man die über Jahrzehnte traditionelle Baderöffnung am 1. Mai um eine Woche verschieben müssen. Diesmal waren es gar 17 Tage. Vielleicht gleicht dies ein sonnig-warmer Herbst aus.

Mit reichlich Zuversicht auf eine schöne Saison gab für diese Erster Bürgermeister Klaus Meier den Startschuss und wünschte dabei ebenso wie Schwimmmeister Pfänder für die nächsten Monate ein ungetrübtes, unfallfreies Badevergnügen. Dass für dieses alles bestens gerüstet sei, würdigte Meier die immensen Vorleistungen der guten Mannschaft um Klaus Pfänder, die sowohl die weitflächige Anlage, als auch die komplizierte Technik in anstrengenden Wochen auf Vordermann gebracht hatte.

Von ihrer Seite wäre dem Start am 1. Mai nichts im Wege gestanden, waren auch das neue Sprungbrett und das neue Sonnensegel über dem Kinderplanschbecken installiert, war das Team mit je drei Badewarten und professionellen Schwimmmeistern, zwei Kassenwarten und einem Hauswart komplett. Lediglich nach einer weiteren Reinigungskraft wurde bisher vergeblich gesucht.

97 Dauerkarten ein deutliches Plus

Bürgermeister Klaus Meier betonte die ausgezeichnete Leitung durch Klaus Pfänder in seiner sehr menschlichen Art. Dass sein verantwortungsvoller Job Ecken und Kanten hat, machte dieser damit deutlich, dass nicht jeder Gast davon überzeugt werden könne, dass die Baderegeln unter anderem mit der vorgeschriebenen Badekleidung eingehalten werden müssen, um die beste Wasserqualität ohne übermäßigen Chemieeinsatz gewährleisten zu können. Das neue Kassensystem läuft inzwischen und mit 97 Dauerkarten startet das Bad mit einem deutlichen Plus gegen über 64 im Vorjahr. Meier stattete auch dem DLRG für seine ehrenamtlichen Wachdienste seine hohe Anerkennung ab, ohne die das Bad nicht betrieben werden könnte.

Der Tauchclub Neustadt machte eine originelle Spende: "Hier taucht der Müll ab" steht auf den Abfallbehältnissen für die Golfanlage. © Harald Munzinger



Bei den Eröffnungen Stammgast ist der Tauchclub, dessen Vorsitzender Stefan Schöppl diesmal mit einer ganz besonderen Sachspende erfreute: "Hier taucht der Müll ab" sind zwei Abfallbehälter für die "Adventure-Golfanlage" beschriftet, deren Saison schon mit guten Besuchen vor allem an den Wochenenden vor einigen Wochen begonnen hatte. Ebenfalls bereits Stammgast ist Theo Müntnich, der sich fürs "Anrutschen" extra ein paar Schulstunden frei nahm und von Max Wieland begleitet wurde. "Schön warm" empfanden sie das Wasser.

Der bisher wärmste Tag des Jahres lockte noch erfreulich viele Besucher für einen verheißungsvollen Start in die Saison, für die auch Hartmut Glück am Badkiosk die besten Wünsche von Bürgermeister Klaus Meier galten.

SPD regt AST-Haltestelle am Waldbad an

An das Stadtoberhaupt war der Wunsch seines SPD-Ortsvereins gerichtet, am Waldbad eine Bedarfshaltestelle für das Anrufsammeltaxi (AST) einzurichten. "Bisher gibt es noch keine Haltestelle am Waldbad, sodass man aktuell nur von einem Haltepunkt zum Waldbad fahren kann. Mit der Einrichtung einer solchen Bedarfshaltestelle würde es allen Bürgerinnen und Bürgern im Einzugsgebiet des AST in Zukunft ermöglicht, auch ohne eigenes Fahrzeug günstig und direkt von der eigenen Haustüre oder einem beliebigen anderen Standort bis zum Neustädter Waldbad gefahren zu werden – und genauso natürlich auch in die entgegengesetzte Richtung", so der Vorsitzende der Neustädter Sozialdemokraten, Elmar Etzel.

"Aus verkehrstechnischer Sicht entlastet eine Bedarfshaltestelle am Waldbad in erster Linie die besonders an hochsommerlichen Tagen sehr angespannte Parksituation. Außerdem hoffen wir natürlich, dass sich durch die Bildung von Fahrgemeinschaften auch eine Entlastung für die Umwelt ergibt", begründet Gerhard Gröner, Sprecher des Arbeitskreises Verkehr, die Anregung. Und Heike Gareis, Stadträtin und Seniorenbeauftragte der Kreisstadt meint: "Es ist uns ein wichtiges Anliegen, dass alle Bürgerinnen und Bürger das Waldbad besuchen können. So benötigen Familien künftig kein Auto mehr, um einen Tag im Bad genießen zu können. Und auch unsere Senioren ohne Automobil können sich am kühlenden Nass erfreuen".

„Wir gehen davon aus, dass durch diese Maßnahme noch mehr Fahrgäste als bisher das AST nutzen. Dies hätte zur Folge, dass der städtische Haushalt entlastet wird, indem Neustadt weniger Zuschüsse für das AST zahlen muss", führt Elmar Etzel aus, der auch Sprecher des Arbeitskreises Wirtschaft und Tourismus bei der SPD Neustadt ist und hofft, dass die Anregung "zeitnah umgesetzt werden kann".

hjm