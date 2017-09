Ansturm auf Vernissage in den Neustädter Schloss-Museen

NEUSTADT/AISCH - Mit einem überwältigenden Besucherzuspruch wurde die Sonderausstellung in den Neustädter Schloss-Museen eröffnet, die an über 60 Jahre erinnert, in denen sich das "Alte Krankenhaus" im einstigen Markgrafensitz befand. Bis zum 8. Oktober vermischen sich dort Kunst und Dokumentation rund um die Medizin.

Amtierender Landrat Bernd Schnizlein (Mitte) und Erster Bürgermeister Klaus Meier (l.) zeigten sich mit zahlreichen Besichern der Vernissage beeindruckt von der Ausstellung zwischen Kunst und Dokumentation. © Harald Munzinger



Wenn es noch einer Bestätigung für Walter Gramming bedurft hätte, ob "Das Krankenhaus im Alten Schloss" 60 Jahre nach dessen Ende eine Ausstellung wert sei, so sollte diese das bis auf den letzten Treppen- und Stehplatz gefüllte Große Schlossgewölbe bei der Vernissage sein. Doch erfolgt war sie schon viel früher, als der Künstler sich der Geschichte der Klinik annahm, in der er und sein Bruder geboren worden waren. Die Ärzte Dr. Peter Pfeiffer und Bernd Schnizlein, deren Väter in dem Krankenhaus praktizierten, das Schnizleins Großvater in den ersten Jahren (ab 1894) leitete, bestärkten ihn mit wertvollen Informationen und auch allerlei Utensilien in seinem Plan.

Das Mosaik eines fast schon vergessenen Kapitels der Neustädter Geschichte ergänzten Interviews mit Zeitzeugen, der Historiker Dr. Wolfang Mück oder Max Döllners Aufsatz in seiner Stadtchronik, in dem er die Bemühungen und den guten Willen beschrieben hatte, den dringendsten Bedürfnissen der Patienten gerecht zu werden. Die von ihm beschworene Notwendigkeit der Erneuerung sollte sich 1958 mit einem Klinikneubau weit vor den Toren der Stadt erfüllen, nachdem Pläne einer Erweiterung des Alten Krankenhauses verworfen worden waren.

Erinnerungen auffrischen und weitergeben

Erster Bürgermeister Klaus Meier ging bei der Vernissage auf die Geschichte des Markgrafenschlosses ein, das als Witwensitz beliebt gewesen sei und zum Schluss als Behördensitz gedient habe, ehe es die Stadt für 10.450 Mark erwerben konnte und für 12.000 Mark als Klinik einrichtete, die 1894 den ersten Patienten aufnahm. Dass nach der Klinikära sich der Geschichts- und Heimatverein des Schlosses angenommen und ein Heimatmuseum eingerichtet habe, sprach Meier ebenso dankbar an, wie das heute nach kostspieliger Sanierung mit Leben erfüllte historische Gebäude.

Sei es mit den überregional bedeutsamen Museen oder durch die Künstlerinitiative, die das kulturelle Leben Neustadts bereichere, für dessen Highlights sorge. Dazu sollte auch die aktuelle Ausstellung zählen, um die Erinnerungen an das "Alte Krankenhaus aufzufrischen und sie Anderen weiterzugeben". Neben Grundrissen des Schlossgebäudes aus der Klinikära und einer Doku-Wand mit Fotos aus jener Zeit sowie allerlei medizinischen Gerätschaften setzten die Künstler, die Walter Gramming und "ushi f" für das Ausstellungsprojekt gewinnen konnten, ihre Fantasien rund um das Spektrum Medizin in der "Überschaubarkeit von Leben und Tod" frei.

Vielfältige Kunst

Bis 8. Oktober sind die Exponate von "ushi f", Walter und Peter Gramming, Manfred Hönig, Peter Kahl, Simona Koch, Dietmar Lisson, Andreas Riedel. Angelika Summa und Wolf-Dietrich Weissbach im Gewölbe sowie "Markgrafenmuseum" während der Öffnungszeiten der Museen (Mittwoch, Freitag, Samstag und Sonntag von 14 bis 17 Uhr) zu besichtigen. Wie "vielfältig die Kunst ist" zeigten sich Besucher der Vernissage beeindruckt von den unterschiedlichen Ausdrucksformen – vom nachempfundenen Speicher eines Ärztehauses mit dem Original-Schauskelett aus dem "Alten Krankenhaus" bis zu Videoanimationen, von "Menschengeflechten" bis zur Discoatmosphäre im einstigen Hühnerstall.

Brigitte und Killen McNeill setzten kabarettistische Nadelstiche ins Nervenzentrum des modernen Medizin-Modells, das sich allen möglichen und unmöglichen Checks unterzieht, um sich schließlich in der Koronarsportgruppe zum Schlachtschüsselessen anzumelden. In Erinnerung hatte das Duo die Mahnung der Oma, nie ins Alte Krankenhaus zu gehe, "denn dort sterben die Leute".

Ob da was dran war? In einer Gesprächsrunde im Schlossgewölbe erfahren die Gäste am 19. September ab 19 Uhr von Dr. Peter Pfeiffer und Bernd Schnizlein mehr über das "Krankenhaus im Alten Schloss". Nach telefonischer Vereinbarung im Karpfenmuseum sind Gruppenbesuche und Führungen in der Ausstellung möglich.

