Anziehende Anprobe: Modehaus Seeg mit neuen Räumen

NEUSTADT/AISCH - "Seeg zieht an!" hat das Motto des Modehauses im Herzen von Neustadt eine doppelte Bedeutung bekommen. Denn nun zieht es auch an, die neugestalteten Räume und die auf rund 1100 Quadratmeter vergrößerte Verkaufsfläche mit der in einem besonderen Ambiente breit ausgerichteten Kollektion zu besichtigen.

Ruth Spath im "roten Salon" für die Anprobe der Brautmode im Familien- oder Bekanntenkreis, einem der in doppelter Beziehung "anziehenden Extras" im erweiterten Neustädter "Modehaus Seeg". © Harald Munzinger



Dazu war eine Reihe von Ehrengästen eingeladen worden, die Ruth Spath mit Ehemann Karl Spath sowie den Schwestern Christine Kröller und Elisabeth Seeg-Probst als Geschäftsleitungsteam willkommen hieß und sich zunächst über Komplimente für die gelungene Erweiterung um ein benachbartes Gebäude freuen konnte. Ein "Durchbruch", der mit Scheinmauerwerk sichtbar gemacht ist; einer der vielen Effekte, die von Gestalter Torsten Winkelmann mit raffinierten Tapetenaufdrucken und "verschiedenen Bodenbelägen" auf weichem Teppichflies geschaffen hat.

So kann sich jede Braut bei der Anprobe ihres Kleides in einem eleganten "Schlossgemach" als Prinzessin fühlen und sich im "Separee" von der Familie oder Freundinnen bei einem Kaffee beraten lassen. In größerer Runde steht der rote, für den kleineren Kreis der blaue Salon zur Verfügung, für ein Fotoshooting schon vor dem großen Tag ein "Schlosspark" mit romantischer Kulisse.

Die gesamte Raumgestaltung in den drei Etagen spielt mit immer neuen Reizen effektvoller Wanddekorationen bis hin zum mutigen Rostfleck oder der nostalgisch kaschierten Brandschutztür in stimmungsvoller Einheit mit der "stuckverzierten" Decke. So ist im Untergeschoss mit der Braut- und Festtagskleidung eine besondere Atmosphäre entstanden. Auf die wird auch im Erdgeschoss mit separaten Abteilungen und in der oberen "Herrenetage" geachtet, um den Kunden nicht nur die saisonaktuellen Kollektionen der internationalen Modemetropolen, sondern auch ein Einkaufserlebnis zu bieten.

Ein Rückblick in die Seeg-Historie

Qualität in Ware und Service bis hin zur Änderungsschneiderei mit drei Fachkräften ist es ein Anspruch des Modehauses seit jeher, das seine Wurzeln in dem von Schneidermeister Hans Seeg aus Herbolzheim 1964 mit Ehefrau Hildegard in der Kirchgasse eröffneten Einzelhandelsgeschäft für Herren- und Knabenbekleidung hat. Schon 1969 zog er in die Bamberger Straße 6 um, vergrößerte damit die Ladenfläche um das Dreifache und eröffnete ein Jahr später den ersten Jeansladen in Neustadt als "Seeg’s Trend-Shop“.

Einen mutigen Schritt wagte Hans Seeg, als er in der Bamberger Straße ein großes Anwesen erwarb, mit allem Drum und Dran abriss und das 1981 eröffnete "Bekleidungshaus Seeg" errichtete, in das auch die Damenmode Einzug hielt. Ein Wagnis, das sich nach Feststellung von Tochter Ruth Spath lohnen sollte, wie es die dynamische Firmenentwicklung zeigt. 1985 Erweiterung um die Brautmode, 1989 25-jähriges Firmenjubiläum mit großer Modenschau in der Markgrafenhalle, 1998 Übergabe an die drei Töchter und Gründung der GmbH & Co.KG, 1999 Umbau der "Seeg Young fashion" und 2003 Umbau sowie Neugestaltung aller Abteilungen mit Verlegung der festlichen Mode ins Untergeschoss.

2009 erfolgte die Neueröffnung nach einem großen Umbau, bei dem der Eingangsbereich mit einer attraktiven Schaufensterfront und mehr Präsentationsfläche im Erdgeschosse neu gestaltet wurde. Außen klassisch, innen modern, ist es ein Markenzeichen des Modehauses Seeg geworden, das sich als "eine starke Adresse in der Region mit angesagten Marken" für alle Gelegenheiten präsentiert, "ob festlich oder für jeden Tag, von Jeans bis zur Brautmode", so Ruth Spath bei der Vorstellung des erweiterten Haupthauses, schräg gegenüber "jung und trendy".

Die Stadt zeigt sich stolz auf das in der ganzen Region bekannte und geschätzte Fachgeschäft mit über 20 Arbeits- und drei Ausbildungsplätzen und ist für die jüngste Aufwertung des Altstadtbildes durch die bauliche Integration eines Nachbargebäudes dankbar, das ihr lange Zeit ein Dorn im Auge war. Dadurch sollte nicht nur der Straßenzug, sondern auch Einkaufsattraktivität in einer Zeit gewinnen, in der sich der Fach- gegen den Internethandel bewähren muss, das Modehaus Seeg dafür offenbar das "richtige Rezept" hat.

Harald J. Munzinger

