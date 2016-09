AOK bietet Kurse zum Stressabbau an

NEUSTADT/AISCH - "Progressive Entspannung für Leib und Seele": Die AOK bietet einen Kurs "für mehr Balance zwischen persönlichen Ansprüchen und täglichen Anforderungen" an. Eine Mitgliedschaft ist dafür nicht nötig.

Die Anmeldungen zu den AOK-Kursen nehmen alle AOK-Geschäftsstellen im Landkreis an. © Rainer Jensen/Archiv



Lästige Kopfschmerzen, verspannte Muskeln im Nacken oder Rücken sind häufig genannte Stresssymptome. Kursleiterin Edith Weimann zeigt an sechs Terminen ab Donnerstag, 29. September, von 10 bis 11:30 Uhr oder von 19 bis 20.30 Uhr in der Ernst-Preu-Straße 8 in Neustadt, wie man bewusst einzelne Muskelgruppen an- und entspannen kann.

Es gebe viele Gelegenheiten beispielsweise in Pausen oder vor dem Einschlafen, bei denen diese Übungen durchgeführt werden können. Dadurch würden Verspannungen schnell gelöst und man fühle sich wieder locker und gelassen.

Besonderes Highlight: SchichtarbeiterInnen haben die Möglichkeit. zwischen Vormittag und Abend zu wechseln. Anmeldungen zu AOK-Kursen nehmen alle AOK-Geschäftsstellen im Landkreis an - gerne auch telefonisch unter 09161/ 884870. Für AOK-Kunden trägt die Gesundheitskasse bei regelmäßiger Teilnahme die volle Kursgebühr.

Und dies sogar für zwei Kurse pro Kalenderjahr. Wichtig aber ist nach Mitteilung der Gesundheitskasse auch: Kurse und Veranstaltungen sind nicht an eine AOK-Mitgliedschaft gebunden: Jeder kann teilnehmen!

