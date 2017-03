Aschermittwoch: CSU stimmt sich auf Wahlkämpfe ein

NEUSTADT - Am politischen Aschermittwoch drehte sich bei der CSU Neustadt alles um die anstehenden Wahlen. Mit dabei Agrarminister Christian Schmidt und Landrat Helmut Weiß: Dabei beschäftigten die Mitglieder Regionales sowie weltpolitische Themen.

Bundesminister Christian Schmidt (vorne rechts) stimmte bei seiner Kurzvisite zwischen Passau und London beim "CSU-Aschermittwoch" in Neustadt mit Landrat Helmut Weiß (hinter Christian Schmidt) auf die Wahljahre ein. © Harald Munzinger



Rot-Rot-Grün mit einer Finanzministerin Wagenknecht? Für Agrarminister Christian Schmidt ist "die SPD bereit, alles hinzugeben", womit er beim „Politischen Aschermittwoch“ des CSU-Ortsverbandes Neustadt die Partei ebenso wie Landrat Helmut Weiß einschwor, "alle Kräfte zu bündeln", um dies zu verhindern. Zwischen Passau und London machte Schmidt Station in der Neustädter "Kohlenmühle", um auf eine ganze Reihe von Wahljahren einzustimmen. Nicht mit deftigen Sprüchen zu den Heringen, Backfischen oder Karpfenvariationen, sondern mit der Bilanz eingehaltener Wahlversprechen und dem Bild eines Landes mit dem "Luxusproblem" von Einnahmeüberschüssen und niederster Arbeitslosigkeit, also besten Verhältnissen.

Es gelte zu sichern, „dass wir so hervorragend dastehen“, so der Minister, der in der aktuellen Situation die Voraussetzungen für „insgesamt weniger Steuern“ und die Abschaffung des "Soli" gegeben sah. Dem Kanzlerkandidaten der SPD warf er vor, die Lage mit Thesen schlecht zu reden, "die nicht die Wirklichkeit in Deutschland treffen". Große Angst zu verbreiten, aber keine Lösungen zu bieten, dazu mit nachweislich falschen Zahlen zu agieren, warf Schmidt ihm vor: "Nur Populismus reicht nicht". Landrat Helmut Weiß zeigte sich überzeugt, dass es gelingen wird, "den Kandidaten Schulz zu entzaubern". Es gelte seitens der CSU " in aller Ruhe und ohne Hektik die Positionen deutlich zu machen". Das Volk erwarte "eine klare Richtung und starke Führung".

Einen Zuwachs der AfD und damit Weimarer Zustände zu verhindern, nannte Weiß als weitere Herausforderung in einem „sehr schwierigen Jahr“. Ortsvorsitzender Markus Löw zeigte sich angesichts weltpolitischer Geschehnisse besorgt, "dass Populisten Wahlen gewinnen". Denen dürfe man "keinen Raum geben".

Mehr über die Erfolge reden

Vielleicht rede man zu wenig über die Erfolge der Unionspolitik, wie etwa bei den Asylpaketen, meinte Minister Christian Schmidt, der dies allen "höflich aber deutlich" bewusst gemacht wissen wollte,

die kein Bleiberecht hätten, während alle anderen zu integrieren seien.

Landrat Weiß sprach sich für die konsequente Abschiebung von Straftätern und eine Nachbesserung gegen den Missbrauch der Sozialsysteme aus. Der Umgang mit dem amerikanischen Präsidenten, die bei seinen Staatsbesuchen immer wieder gewünschte Stabilität Europas, der gekappte Bund-Länder-Finanzausgleich oder die Maut riss Schmidt weitere aktuelle Themen an und war schon bald wieder "auf dem Sprung" zum nächsten Termin.

In den "Landkreis voller Energie und Chancen" müsse man zunehmend Arbeitskräfte aus dem Ballungsraum holen, ging Weiß in seinem Grußwort auch auf ein lokales Thema ein und kündigte dazu eine Fachmesse an. Für Vorsitzenden Markus Löw, der sich am 14. März bei der Ortshauptversammlung in der „Kohlenmühle“ zur Wiederwahl stellt,

ist 2017 „auch in Neustadt ein spannendes Jahr“.

Für die CSU sei klar, dass beim Neubau eines Edeka-Marktes der E-Center für die südöstliche Stadt erhalten bleiben müsse, zumal die öffentlichen Verkehrsmittel „nicht so sehr gut ausgebaut“ seien.

Ein weiteres Thema sei das neue Feuerwehrhaus.

"Wo will die Stadt hin?"

Löw vermisste für die Stadtentwicklung im Rathaus Konzepte und Initiativen. "Wo will die Stadt hin, was will sie werden?", stellte er die Frage, beklagte, dass vom Stadtentwicklungskonzept nichts bekannt sei und die Leute sauer seien, die sich dafür in Arbeitsgruppen eingebracht hätten. Breiten Raum beim "Politischen Aschermittwoch" des CSU-Ortsverbandes sollte das "lockere Gespräch mit Mandatsträgern" einnahmen, wozu sich Stadtratsmitglieder eingefunden hatten. Die übersichtliche Gästeschar war der Tatsache geschuldet, dass eine starke "Neustädter Delegation" nicht rechtzeitig aus Passau zurückgekehrt war. Für ein Schafkopfturnier hat man so viele Sponsoren für attraktive Preise gefunden, dass alle Einnehmen der Deutschen Knochenmarkspenderdatei gespendet werden können, kündigte Löw an. Mit drei Tagen Berlin stiftete Bundesminister Christian Schmidt einen "Wahnsinnspreis",

der einen besonderes Anreiz bieten sollte, am 24. März an dem Benefizturnier im Gasthaus „Zur Sonne“ teilzunehmen. Dieses beginnt um 19 Uhr, doch wird bei maximal 25 Tischen empfohlen "früh zu kommen". Einlass ist ab 18 Uhr.

