Attacken auf den BRK: Polizei arbeitet auf Hochtouren

Ermittlungsgruppe führt Gespräche mit Innenminister - vor 33 Minuten

NEUSTADT/AISCH - "Die Polizei arbeitet auf Hochtouren", stellte der Stimmkreisabgeordnete Hans Herold zu den anonymen Angriffen auf den BRK-Kreisverband Neustadt/Aisch-Bad Windsheim fest. Erfolge kann die Polizei aber noch nicht verbuchen.

MdL Hans Herold (3. v. l.) im Gespräch mit Vizepräsidenten Roman Fertinger (Mitte) und weiteren Polizeiführungskräften über die Attacken gegen Mitarbeiter des BRK-Kreisverbandes. Foto: oh



Die Attacken gegen Mitarbeiter des BRK-Kreisverbands binden seit über einem Jahr mehrere Beamte einer eigens dafür eingerichteten Ermittlungsgruppe. MdL Hans Herold, der in dieser Angelegenheit auch ein Gespräch mit Staatsminister Joachim Herrmann in Nürnberg führte: "Alle rechtlich möglichen und zulässigen strafprozessualen Maßnahmen werden von der Polizei mit Nachdruck ausgeschöpft".

Die Straftaten, die vorlägen, zeugten von einem "tiefen Zerwürfnis und ausgeprägtem Insiderwissen der handelnden Personen" so der Unionspolitiker und erste Stellvertreter im BRK-Vorstand. Als Straftaten wurden bis vor kurzem insbesondere Verleumdungen, Beleidigungen und Warenbestellungen verübt. Herold: "Dies alles sind Tatbestände, welche nach der Strafprozessordnung nur begrenzte strafprozessuale Maßnahmen zulassen".

Über diese rechtlichen Grenzen sei es weder den Gerichten, noch der Staatsanwaltschaft, noch der Polizei möglich, sich hinwegzusetzen. So sei es der Polizei beispielsweise selbst in einem Mordfall, bei welchem das Opfer von einem Lkw-Fahrer getötet worden sei, rechtlich nicht möglich gewesen, auf die gespeicherten Überwachungsdaten des auf Autobahnen installierten Video-Überwachungssystem (Toll Collect) zuzugreifen.

Mit dem Lockern der Radmuttern an den Rädern eines Einsatzfahrzeuges des BRKKreisverbandes komme nun eine gewichtige Straftat im Fall der BRK-Attacken hinzu, so MdL Herold im Gespräch mit den Polizeiführungskräften. Doch auch wenn es für die Opfer frustrierend sei, verbiete es sich, aus laufenden Ermittlungen zu kommentieren, was die Polizeibeamten ausdrücklich betonten. Ebenso sei eine politische Stimmungsmache den Ermittlungen nicht förderlich. Herold: "Dies sollte, auch im Interesse der Opfer, insbesondere von Parteien anerkannt werden, die entsprechende Gesetzesänderungen in den Parlamenten immer wieder verhindern."

"Ich habe vollstes Vertrauen in unsere Ermittlungsbehörden", erklärte der Stimmkreisabgeordnete, der seit Beginn der Angriffe in persönlichen Gesprächen und Schriftverkehr im engen Kontakt zu Ministerien und Ermittlungsbehörden steht. "Ich habe mich jedoch bisher bewusst medial zurückgehalten, um nicht den Eindruck von politischem Aktionismus zu erwecken. Darüber hinaus möchte ich vermeiden, dass hierdurch eine Aufwertung des oder der Täter erfolgt", so Hans Herold."

nb