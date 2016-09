Attacken gegen BRK: Ehrenamt-Engagement leidet

Kreisverband kämpft mit Imageproblemen nach jüngsten Angriffen gegen Mitarbeiter - vor 20 Minuten

NEUSTADT/AISCH - "Auch Ehrenamt leidet unter den andauernden Attacken" stellte die Landtagsabgeordnete Gabi Schmidt bei einem Informationsgespräch mit haupt- und ehrenamtlichen BRK-Mitarbeitern fest. Dabei standen die Vorkommnisse und deren Auswirkungen für das Rote Kreuz im Mittelpunkt.

BRK-Kreisgeschäftsführer Ralph Engelbrecht, MdL Gabi Schmidt, Kreisbereitschaftsleiter Martin Kerschbaum, Karl-Heinz Saß von der BRK-Kreiswasserwacht sowie Kreisverbandsvorsitzender Helmut Reiß und BRK- Gerhard John (v. l.) erörterten die seit zwei Jahren andauernden Attacken auf den Rettungsverband und deren Auswirkungen. Foto: oh



Dieses ist seit zwei Jahren von verbalen Angriffen eines oder mehrerer noch Unbekannten im Internet über Paketbestellungen oder Reisebuchungen mit bereits erheblichem materiellen Schaden hin zu jüngst gelösten Radmuttern an einem Rettungsfahrzeug ausgesetzt.

Mitarbeiter hatten die Manipulation zum Glück rechtzeitig entdeckt und damit eine akute Gefährdung für Einsatzkräfte und andere Verkehrsteilnehmer verhindert. Die neue Dimension der Attacken, bei denen die Polizei bisher keinen Ermittlungserfolg hatte, löste innerhalb des BRK-Kollegiums tiefe Verunsicherung und Angst sowie in der Öffentlichkeit Entsetzen aus.

"Ich bin absolut erschüttert, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seit Jahren unter der Situation leiden und noch kein Fahndungserfolg erzielt wurde. Die ständigen Attacken belasten nicht nur das Arbeitsklima im festen Personalstamm. Es gibt auch spürbare negative Auswirkungen auf das ehrenamtliche Engagement", fasst Schmidt die Ergebnisse des Gesprächs zusammen.

Neben dem Kreisverbands-Vorsitzenden Helmut Reiß und Kreisgeschäftsführer Ralph Engelbrecht waren auch Gerhard John und Karl-Heinz Saß von der Kreiswasserwacht sowie Kreisbereitschaftsleiter Martin Kerschbaum am Gespräch beteiligt, um über ihre jeweilige direkte Erfahrung im Ehrenamt zu berichten. So würde man in der Freizeit häufig auf die Vorgänge angesprochen und müsse sich rechtfertigen. Weil versucht wird, das BRK in der Öffentlichkeit zu beschädigen, befinde man sich in der ungewohnten Rolle, das gute Image zu verteidigen.

Rückgang an Interessenten bemerkbar

Eltern, die ihre Kinder früher zu Recht bedenkenlos an einer BRK-Veranstaltung teilnehmen ließen, stellten plötzlich Nachfragen. Man zehre hier noch vom Grundvertrauen der Bevölkerung und dass solche Veranstaltungen früher immer gut verliefen. Dennoch sei ein Rückgang an Interessenten für das ehrenamtliche Engagement bemerkbar, vor allem im Bereich der Dienststelle Neustadt/Aisch. In diesem Zusammenhang führte Ralph Engelbrecht aus, dass viele Ehrenamtler inzwischen lieber ihren Dienst in Rettungswägen außerhalb Neustadts verrichten würden. "Der Spaß an der Arbeit bleibt beim allgemeinen Misstrauen sicher etwas auf der Strecke. Unsere Ehrenamtlichen merken das natürlich schnell und lassen sich entsprechend versetzen."

Da man immer noch nicht wisse, wer der Täter sei, wisse man auch nicht, wem man noch trauen könne und die Kommunikation werde oft auf das Notwendigste zurückgefahren. Schließlich leiden die Ehrenamtlichen auch direkt unter den häufigen "Löscharbeiten" des Geschäftsführers. "Pro Tag gibt es im Schnitt zwei bis drei Attacken per E-Mail, hinzu kommen die gefälschten Bestellungen und so weiter. Da geht viel Zeit von Ralph Engelbrecht drauf, um größeren Schaden abzuwenden. Die fehlt ihm beispielsweise bei der Betreuung der Ehrenamtlichen", bedauert Martin Kerschbaum.

Psychologischer Schaden unbezifferbar

Während der wirtschaftliche Schaden inzwischen im sechsstelligen Bereich liege, sei der psychologische Schaden nicht bezifferbar. "Fest steht, dass der Täter keine Ruhe geben wird, bis etwas Schlimmeres passiert oder er gefasst wird. Wir müssen unbedingt die Anstrengungen erhöhen, um dem Spuk ein Ende zu bereiten. Schließlich muss verhindert werden, dass das Vertrauen in das BRK schwindet", fordert die Landtagsabgeordnete der Freien Wähler.

Schmidt: "Haupt- und Ehrenamtliche leisten hier Großartiges im Dienst der Allgemeinheit. Diese Verunglimpfungen haben sie nicht verdient." Wie schon der SPD-Landtagskollege Harry Scheuenstuhl bei seinen kürzlichen Besuch in der BRK-Zentrale hofft auch Gabi Schmidt auf einen raschen Ermittlungserfolg der Polizei. Und mit den Politikern die Verantwortlichen sowie Einsatzkräfte des Roten Kreuzes.

nb/hjm