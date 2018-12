Auch 2019 wieder romantische Kutschfahrten in Franken

Ereignisreiches Jahr zu Ende - Fahrkultur bleibt bestehen

MARKT ERLBACH - Für die "Gesellschaft für Pferde- und Fahrkultur" mit Sitz im Markt Erlbacher Ortsteil Mosbach geht ein ereignisreiches Jahr zu Ende. Vorsitzende Dr. Birgitta Strobl und Paul Wiegel bieten auch 2019 Pferde- Arbeits- und Fahrsicherheitslehrgänge an, sind auf vielen Pferdemärkten präsent und führen romantische Kutschenfahrten durch.

Bei romantischen Kutschenfahrten die Zügel sicher in der Hand zu haben, vermittelt die "Gesellschaft für Pferde- und Fahrkultur" bei Lehrgängen und an Schnupperwochenenden. © Harald Munzinger



Die seit 1970 in Bayern bestehende und in Deutschland sowie im benachbarten Ausland tätige Gesellschaft hat die "grenzüberschreitende Förderung und Pflege bodenständiger Pferde- und Fahrkultur in der jeweiligen Region mit allen Pferderassen" zur Aufgabe gemacht. Als deren Grundlage gelten Humanität, Brüderlichkeit sowie gegenseitige Unterstützung, "insbesondere der im Umgang mit den uns anvertrauten Tieren". "Zu den Arbeiten der Gesellschaft gehören insbesondere die Aus- und Weiterbildung und erlernen des Umgangs mit unseren Pferden nach altem Brauch und Kultur unter besonderer Berücksichtigung der heute unumgänglichen Sicherheitsmaßnahmen". So werden auch zur Unfallprävention laufend nach Absprache Sicherheits- und Fahrlehrgänge im Stadtstraßenverkehr durchgeführt, teilt die Gesellschaft mit, die auch 2018 wieder zahlreichen Kindern, Hilfsbedürftigen und älteren Menschen in öffentlichen Einrichtungen erlebnisreiche Tage geschenkt hat.

Durch Unterstützung von Erich Weiss stehen ab sofort der Friese "Nick" und die Friesenstute "Olisa II" in Mosbach. Die Stute entstammt dem ersten in Süddeutschland gekörten Friesenhengst "Tinus". Alle Pferde gehen auf den legendären Stempelhengst "Hearke" zurück, lässt Paul Wiegel wissen, "Friesenpferde vom alten Schlag und Gemüt und typische Carossiers wie man sie heute nur noch selten findet". Für Anfänger und Fortgeschrittene bietet die Gesellschaft "Pferde- Arbeits- und Fahrsicherheitslehrgänge" an.

Schnupperwochenenden angeboten

Gefahren wird in dem 50 Hektar großen geschlossenen Areal des Freilandmuseums Bad Windsheim, im öffentlichen Straßenverkehr und im winkligen Altstadtbereichen von Bad Windsheim sowie in Mosbach oder auf Wunsch beim Lehrgangsteilnehmer. Ab sofort wird zusätzlich jeden Freitag und an den Schnupperwochenenden - 4. bis 6., 11. bis 13. sowie 25. bis 27. Januar 2019 und 8. bis 10., 15. bis 17. und ., 22 bis 24. Februar - angespannt.

Es stehen zwei- und vierspännig gefahrene Warm- und Kaltblutpferde, Kutschwagen und landwirtschaftliche Wagen und Geräte zur Verfügung; selbstverständlich auch das Ponygespann. Jeder Teilnehmer erhält zum "Führerschein für Pferdegespanne" eine Urkunde der Gesellschaft über den absolvierten Lehrgang "Fahren", die ihn als geeigneten Tierhüter (§ 28 StVO), entsprechend der absolvierten Klasse ausweist, so die Gesellschaft.

Aktiv mitwirken

Weitere Auskünfte sind per E-Mail Pferdefahrkultur@t-online.de oder telefonisch unter 09161/5032 (Fax: 09161/876577) möglich. Dies gilt auch für geplante Events, wie eine "Vierspännige Romantische Kutschenreise" ab Mittwoch, 17. Juli von Emskirchen über Bad Windsheim, Markt Nordheim und Iphofen nach Castell, oder "Reisen, Studieren und Wohlfühlen" mit Iberischen Pferde in Portugal und Spanien. Zudem will Paul Wiegel die legendäre "Fränkische Kutschenparade" wieder aufleben lassen. Sie soll "mit unseren unseren Pferdegespannen regionale Veranstaltungen bereichern".

Fahrschüler wird dabei dieben die Möglichkeit gegeben, bei all unseren Veranstaltungen aktiv als "Kutscher/in" oder Begleiter mitzuwirken. Schließlich können Fahrgäste auch selbst Dauer und Ziele von "romantischen Kutschenreisen in stilgerechter Aufmachung durch ‚Frankens gemütliche Ecken‘, eben dort wo es am schönsten ist" wählen. Auf Pferdemärkten wird die "Gesellschaft für Pferde- und Fahrkultur" am Montag, 7. Januar in Ellwangen, am 17. Januar in Niederstetten, am 6. Februar in Berching. Am 13. Februar in Creglingen sowie am 10. März in Bad Mergentheim präsent sein. Bei passendem Wetter werde zudem in den Wintermonaten zum "Holzrücken" eingespannt, Termine dazu kurzfristig vereinbart.