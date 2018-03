Auf den Spuren des Karpfens: Weiherrundfahrt in Neustadt

Sonderaktion zum Jubiläum im Aischgründer Karpfenmuseum - vor 44 Minuten

NEUSTADT/AISCH - Begleitend zu seiner Jubiläumsausstellung "Fisch in allen Variationen" veranstaltet das "Aischgründer Karpfenmuseum" am 8. April um 14 Uhr eine Weiherrundfahrt. Eine Voranmeldung ist erforderlich.

Die Weiherlandschaft wird bei einer Jubiläumsfahrt des "Aischgründer Karpfenmuseums" erkundet. © Harald Munzinger



Die Weiherlandschaft wird bei einer Jubiläumsfahrt des "Aischgründer Karpfenmuseums" erkundet. Foto: Harald Munzinger



"Seit dem 8. Jahrhundert werden in Franken Karpfen gezüchtet, erst an den fränkischen Königshöfen, mit der Zeit dann im ganzen Aischgrund – denn der Karpfen war besonders als Fastenspeise geschätzt. So entstand eine ausgedehnte Weiherlandschaft, die bei der Rundfahrt erkundet werden soll", erklärt Museumskurator Jochen Ringer. Startpunkt des Busses ist die Bushaltestelle/Busparkplatz an der Parkplatzanlage "Zentrum" direkt am Alten Schloss.

Von Neustadt geht es nach Oberreichenbach, Weisendorf, Oberlindach und Poppenwind. Hier gibt es vom Bus aus Einblick auf die Vogelfreistätte Weihergebiet bei Moorhof, dann geht es weiter nach Rohensaas. Es folgt ein 40-minütiger Spaziergang von Rohensaas bis Gottesgab. In Gottesgab trifft die Gruppe wieder auf den Bus, es geht weiter über Voggendorf, Uehlfeld und von dort zurück nach Neustadt. Dort angekommen folgt noch eine Führung durch das Aischgründer Karpfenmuseum.

Bis zum Ende der Ausstellung sind außerdem noch weitere Aktionen geplant, öffentliche Führungen durch das Aischgründer Karpfenmuseum am 15. und 22. April sowie eine besondere Themenführung "Urahn des Karpfens" am 29. April. Auch an die Kleinen ist gedacht, daher veranstaltet das Karpfenmuseum am 7. April einen Kindertag – darüber hinaus können Kinder bei jedem Besuch eine "Fischrallye" durchs Museum unternehmen. Beginn ist jeweils um 14 Uhr. Die "Museen im Alten Schloss" bieten über die Historie der Teichwirtschaft hinaus ein breites Spektrum an kulturellen Einblicken.

Gleich drei Museen sind in der ehemaligen Residenz der Markgrafen zu Brandenburg-Kulmbach-Bayreuth untergebracht. Neben dem einzigartigen "Aischgründer Karpfenmuseum" das "Markgrafenmuseum", in dem das Leben und Wirken der Markgrafen aus dem Hause Hohenzollern in der Region dokumentiert ist und das eine anschauliche Reise durch die Stadtgeschichte bietet. Als regionale Besonderheit wartet die Siebenerabteilung mit einer Ausstellung über eines der ältesten Ehrenämter auf. In den "KinderSpielWelten" finden die Besucher eine Sammlung von Puppenhäusern, Puppenküchen und Kaufläden. Ein Besuch im Museumscafé mit Blick auf den Apothekergarten im beschaulichen Schlosshof rundet den Besuch der Museen im Alten Schloss in Neustadt a.d. Aisch ab.

Eine Voranmeldung ist dazu unter 09161/6620905 oder info@karpfenmuseum.de erforderlich.

Bilderstrecke zum Thema 10 Dinge, die Sie noch nicht über Karpfen wussten Jeder kennt sie, viele essen sie: Karpfen. Doch wussten Sie auch, dass die Tiere zu einer Gefahr für Angler werden können und einen internationalen Skandal ausgelöst haben? Wir haben zehn unbekannte Fakten über den beliebten Speisefisch zusammengetragen.



nb