Auftakt mit festlichem Konzert

NEUSTADT/AISCH - Mit dem "Festlichen Neujahrskonzert" startet die "NeuStadtHalle am Schloss" in das Kulturjahr 2019. Und das am 13. Januar mit dem guten Omen eines ausverkauften Hauses beim schwungvollen Jahresauftakt mit dem Würzburger Kammerorchester.

Die "NeuStadtHalle am Schloss" hat sich als kultureller Anziehungspunkt in der Region bewährt. © Harald Munzinger



Zufrieden war erster Bürgermeister Klaus Meier in seinem Jahresrückblick mit der Hallenbelegung an 109 Tagen, "mehr als je zuvor in der mittlerweile fast zehnjährigen Geschichte unserer "NeuStadtHalle am Schloss". Sie habe nichts an ihrer Attraktivität eingebüßt und sei „mehr denn je das kulturelle Veranstaltungszentrum unserer Stadt". Das strahlt auch ins weite Umland aus, was die Autokennzeichen der Besucher bei Gastspielen namhafter Künstler belegen, wie etwa Hans Söllner, Wolfang Krebs oder die "Wellbrüder aus’m Biermoos" im Programm des ersten Quartals.

Die Stadt hatte also nicht zu viel versprochen, als sie 2006 mit der Sanierung und Erweiterung der "Alten Turnhalle" eine Belebung des kulturellen Lebens verhieß, wenn man denn dafür die Voraussetzungen schaffe, sich "aus dem entsprechenden Angebot der Bedarf entwickeln wird". Allerdings war der Start des Projektes alles andere als so euphorisch, wie heute Bürgermeister Meier die "NeuStadtHalle" bei vielen Gelegenheiten würdigt.

Vorgängerin Claudia Platzöder musste sich mit einer Bürgerinitiative auseinandersetzen, die mit dem Appel, "die Alte Turnhalle vor einer Glasummantelung zu retten und die Stadt vor einer Geldverschwendung zu bewahren", auf eine von ihr gefeierte "überwältigende Zustimmung" gestoßen war. Innerhalb von nur vier Wochen sammelte sie 1.369 Unterschriften für das Bürgerbegehren "Umbau mit Augenmaß". Dabei sollte auf eine von der Architektin geplante Glasummantelung für Zusatzräume etwa für Tagungen und Kongresse sowie auf eine Teilunterkellerung verzichtet werden; nicht zuletzt auch im Hinblick auf die angespannte Finanzlage der Stadt.

Die Emotionen kochten hoch

Die hielt dagegen, dass man bei deren Sanierung die "höchst baufällige Alten Turnhalle" zu einem "vielseitig nutzbaren Bürger-Forum umgestalten" wolle. "Dieses Projekt wird zur Visitenkarte der Stadt", wurde dafür geworben, den Projektgegnern die Unterschrift zu verweigern. Mit einer "architektonischen Signalwirkung für ein zukunftsorientiertes Neustadt" wurde geworben, sowie mit optimierten Nutzungsmöglichkeiten und der "Mittelpunktfunktion der Kreisstadt". An Informationsständen "kochten Emotionen hoch", sorgte der Streit über Monate für Schlagzeilen. Schließlich wurde im Dialog um Kompromisse gerungen, befriedete auch die Kostendeckelung die Auseinandersetzung.

Streit ist längst Geschichte

Das alles ist (Stadt-)Geschichte, die "NeuStadtHalle am Schloss" zu einem Anziehungspunkt in der Region geworden. Hallenmanager Bastian Haas bemüht sich um ein attraktives Programm, das unterschiedlichen Ansprüchen gerecht werden soll. So folgt dem "Festlichen Neujahrskonzert" im Zusammenwirken von Stadt und dem Förderkreis "pro musica" am 16. Januar das Familienmusical "Die Schneekönigin" und die Freunde des "Chiemgauer Volkstheaters" haben für den 19. Januar längst ihre Karten gekauft. Mit Gästen aus Politik und Wirtschaft, Vereinen und Institutionen stößt die Stadt am 23. Januar auf das neue Jahr an und blickt dabei auf die mit ihm verbunden vielfältigen Aufgaben.

Musik-Kabarett und Narrenschau

Zum Konzert von Hans Söllner wird am 27. Januar eingeladen und am 1. Februar sind die "Wellbrüder" zu Gast. Am 2. Februar steigt die große Narrenschau der Fastnachtsgesellschaft Geißbock für Menschen mit Handicaps und am 3. Februar für die Senioren sowie am 9. Februar die "Prunksitzung". Dazwischen schiebt sich am 6. Februar das Kindertheater "Aladdin".

Närrisch geht es am 16. Februar mit der "Ultimativen Faschingsparty" und am 28. Februar mit dem "Weiberfaschingsball" weiter, ehe der Fasching mit der "Jubel-Trubel-Sitzung" am 2. März zum Endspurt ansetzt. "Helter Skelter" kommt am 16. März erneut in die "NeuStadtHalle" und darf bei dem Konzert mit ebenso vielen Fans rechnen, wie der wandlungsfähige Wolfgang Krebs am 22. März mit Kabarettfreunden. Die Musicalshow "Musical Moments" beschließt das erste Quartal.

2. Seemannschorfestival in Franken

Weiter geht es am 4. April mit dem Kindertheater "Die kleine Hexe", am 5. April mit reichlich Situationskomik bei "Herbert und Schnipsi" sowie am 13. April mit dem Kabarettisten Hagen Rether. Das zweite "Seemannschor-Festival in Franken" findet am 27. April statt und ein Wiederhören mit dem Kabarettisten Günther Grünwald gibt es am 4. Mai. Ein spannendes Erlebnis verspricht der 3D-Schattentheater "Amazing Shadows" am 11. Mai. Kabarett von Andy Ost am 24. Mai und Comedy mit Willy Astor am 6. Juni beschließen den Terminkalender von Bastian Haas für das erste Halbjahr in der "NeuStadtHalle am Schloss", die auch für Firmen- und Familienfeiern oder kleine Messe einen geschätzten Rahmen bietet.

