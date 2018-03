Ausbildungsplatzbörse: Gewinner des Preisrätsels gezogen

NEUSTADT/AISCH - Die Teilnahme am Preisrätsel der "Aktionstage Ausbildung" hat sich für 17 Gewinner gelohnt. Insbesondere für Meike Oberländer aus Neuhof/Zenn. Ihr überreichte Landrat Helmut Weiß als erste Preisträgerin einen 40-Zoll-Fernseher.

Landrat Helmut Weiß (l.) und Wirtschaftsförderer Michael Capek (r.) überreichten die Preise. Foto: privat



Max Tanzberger aus Diespeck konnte sich über eine Apple Smartwatch Nike als zweiter und Simon Binder aus Baudenbach über ein Bose Soundlink Bluetooth als dritter Preis freuen. Aber auch die anderen Gewinne von Deckenschlafsäcken oder Selbstaufblasmatten über Kuppelzelte oder ein Digitalradio bis zum Lenovo Tablet oder einer Fujifilm Digitalkamera konnten sich sehen lassen. Dass man das Preisrätsel so attraktiv ausstatten konnte, dankte Landrat Weiß für die großzügige Unterstützung aus der heimischen Wirtschaft, die sich finanziell oder mit Sachspenden beteiligt habe.

Als Gewinn insgesamt sollten sich die von der Wirtschaftsförderung im Landratsamt angebotenen "Aktionstage Ausbildung" mit Vorträgen rund um die Bewerbung und dem abschließenden Höhepunkt, der Ausbildungsplatzbörse erweisen, stellte der Landrat bei der Preisverleihung fest. Die Aktion sei wiederum ein großer Erfolg gewesen. 2000 Besucher seien zur Börse mit rund 75 Ausstellern gekommen, deren Vertreter der Personalabteilungen und Auszubildenden über Lehrstellen für rund 170 Berufe informierten (nn-online berichtete). Viele Aussteller hätten mitgeteilt, dass sie in nächster Zeit mit einem verstärkten Eingang qualitativ hoher Bewerbungen rechneten. Zudem seien viele Praktikumsplätze und Bewerbungsgespräche direkt auf der Börse fest vereinbart worden, so Weiß.

Der Landrat freute sich, "dass so viele Jugendliche und Firmen auch in diesem Jahr an der Ausbildungsplatzbörse und auch an den Aktionstagen teilgenommen haben". Für manchen, vielleicht auch unter den Gewinnerinnen und Gewinner, sei dies "der erste Schritt ins Berufsleben" gewesen. Mit einem der schönen Preise sei dies "ein umso besserer Anfang".

