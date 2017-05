Ausflug nach Geiselwind: Mädchen klettern hoch hinaus

AK Mädchenarbeit des Kreisjugendrings verbringt actionreichen Tag

NEUSTADT - "Hoch hinaus" ging es für 39 Mädchen. Sie verbrachten mit dem Arbeitskreis Mädchenarbeit des Kreisjugendrings einen interessanten, aber auch anstrengenden Tag im Klettergarten.

Ganz neue Erfahrungen machten die Mädchen in luftiger Höhe. Der Klettergarten lehrte, gemeinsam Aufgaben zu bewältigen. © oh



Wer hoch hinaus will, muss früh los. Um acht Uhr fuhr die Gruppe mit den Bus in die Erlebniswelt Strohofer nach Geiselwind. Dort traf sie auf die Trainerinnen und Trainer, die bereits mit der Ausrüstung auf die Jugendlichen warteten. Jedes Mädchen wurde mit einem Helm, einem Klettergurt und zwei Seilen gesichert. Dann war die Gruppe startklar für den Klettergarten.

Das erste Teilstück war noch einfach zu bewältigen, aber dann wurde es an manchen Stellen richtig schwierig. Ging es doch darum, in luftiger Höhe sicheren Halt zu finden und die einzelnen Hindernisse und Aufgaben zu bewältigen. Dort oben machten die Mädchen ganz neue Erfahrungen, die in ihrem alltäglichen Leben so nicht vorkommen. Sie lernten, nicht gleich aufzugeben, sondern trotz der Unsicherheit weiter zu machen und im Team gemeinsam die Aufgaben zu bewältigen.

Wieder auf sicherem Boden, ging es dann auch gleich schon weiter zum Bogenschießen. Ausgerüstet mit Pfeil und Bogen konnten die Mädchen ihre Treffsicherheit unter Beweis stellen. Und mit ein bisschen Übung funktionierte das auch schon ganz gut.

Maria Wallwitz, Christine Rückert und Melanie Weindl vom AK Mädchenarbeit des Kreisjugendrings, die diese Maßnahme durchführten, waren "erstaunt, was die Mädchen an diesem Tag alles leisteten". Nach sechs Stunden Klettern und Bogenschießen ging es dann erschöpft, aber glücklich wieder nach Hause.

Dabei stand auf jeden Fall fest, dass es weiterhin sinnvolle Aktivitäten für Mädchen im Landkreis geben soll. In Planung befindet sich derzeit schon das Mädchenhappening – ein Tag nur für Mädchen, das am Samstag, 25. November, stattfinden wird.

