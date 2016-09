Ausstellung "Auf den Hund gekommen" im Freilandmuseum

Mitglieder des Jägervereins beantworten Fragen - Film aus ZDF-Reihe "Terra X" - vor 36 Minuten

BAD WINDSHEIM - Am Sonntag wird im Rahmen des Herbstfestes im Fränkischen Freilandmuseum in Bad Windsheim die Ausstellung "Auf den Hund gekommen" eröffnet. Sie ist in Zusammenarbeit des Förderkreises Jagdschlösschen e.V. und des Deutschen Jagd- und Fischereimuseum in München entstanden.

Das "Jagdschlösschen" aus Eyerlohe rückt mit der Sonderausstellung "Auf den Hund gekommen" beim Herbstfest des Fränkischen Freilandmuseums in den Fokus. © Harald Munzinger



Hund sind die älteste Haustierrasse und die Entwicklung "vom wilden Wolf zum zahmen Gefährten" ist Teil der Jahrtausende langen Geschichte des Menschen. Bereits etwa 10.000 v. Chr. wurden die Vierbeiner zum Jagdbegleiter des Menschen. Mit der Entstehung der unterschiedlichen Jagdarten wurden die Hunde für verschiedene Jagdmethoden spezialisiert. Dadurch gewann der Jagdhund an Bedeutung und Ansehen.

Die Ausstellung "Auf den Hund gekommen" möchte die Vielseitigkeit und Relevanz des Hundes in der Jagd deutlich machen. Verantwortlich zeichnen Juliane Sander vom Fränkischen Freilandmuseum, die das Konzept erstellt hat, und der Vorsitzende des Förderkreises Jürgen Weißmann. Die offizielle Ausstellungseröffnung erfolgt um 11 Uhr. Nach einem Festumzug durch das Freilandmuseum um 13 Uhr wird ab 14.30 Uhr Dr. Reinhard Proske einen Einführungsvortrag zum Thema "Zurück zur Natur, nur ein frommer Wunsch?" halten.

Förderkreis sorgt für Verpflegung

Anschließend wird der Vorsitzende des Jagdkynologischen Arbeitskreises Bayern, Frank Wagner, zum Thema "Geschichte des Jagdhundes - Freund und Gefährte des Jägers" informieren. Unter der Leitung von Erwin Steinbauer, Günter Losert und Frank Wagner werden anschließend verschiedene Jagdhunderassen und deren spezielle Aufgaben vorgestellt. Ein Film aus der ZDF-Reihe "Terra X – Geschichte der Tiere – Hunde" rundet das Programm ab.

Musikalisch umrahmt wird dieses Herbstfest von den "Hornissen" des Bayerischen Jagdverbandes. Für die Verpflegung sorgen der Förderkreis Jagdschlösschen e.V. und die Wild-Direktvermarktung Gerd Steinacker. Bereits ab 11 Uhr ist das Wildmobil der Kreisjägerschaft Fürth vor dem Jagdschlösschen aufgebaut. Monika Rast und Erich Reichert, sowie weitere Mitglieder des Fürther Jägervereins stehen dort für Fragen rund um die Jagd gerne zur Verfügung.

Die Ausstellung ist bis 11. Dezember im "Jagdschlösschen" aus Eyerlohe zu besichtigen.

nb