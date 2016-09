Ausstellung zum 70. Geburtstag von Jürgen Schülein

NEUSTADT - 1997 hatte er seine erste Ausstellung in der Sparkasse Emskirchen, damals am Anfang einer künstlerischen Laufbahn, die nun eine Retrospektive zu Jürgen Schüleins 70. Geburtstag in der Kunstkreis-"Galerie in der Sparkasse" Neustadt mit vielfältigen Motiven und Techniken sowie spannenden Experimenten eindrucksvoll dokumentiert.

Mut zur Farbe und Freude am Experimentieren prägt das impulsiv-kreative Wirken von Jürgen Schülein. Foto: Harald Munzinger



Zwar hatte Schülein für das Lehramt 1973 unter anderem Kunst und Mathematik studiert und als Leiter der Grund- und Mittelschule in Wilhermsdorf verschiedenen Jahrgangsstufen von vielerlei Projekten begleitet Kunst unterrichtet, doch selbst zu den Aquarellpinseln griff er erst, als ihm diese das Kollegium mit Staffelei und Farbkasten auf seinen Wunsch – für das spätere Rentnerhobby – zum 50. Geburtstag geschenkt hatten. Bis zur Pension mochte Jürgen Schülein dann aber doch nicht warten und begann 1996 mit der Aquarellmalerei.

Mit Anregungen namhafter Künstler im In- und Ausland sowie Impulsen in einem Nürnberger Kunstkreis vertiefte sich Jürgen Schülein nach eigener Schilderung als Autodidakt in die Aquarelltechnik, entwickelte seinen eigenen Stil "der Reduzierung auf das Wesentliche der Bildaussage". Blumen- und Landschaftsbilder zeigen in der Retrospektive die ersten Sprossen der künstlerischen Karriereleiter, die Schülein steil aufstellte. Immer wieder neugierig gestalterisches Neuland erforschend, hat er sich auch in den Anfängen das Acrylmalerei bei europäischen Künstlern wie Bernd Klimmer in Kaiserslautern, Robert Süess in Luzern oder Gerhard Almbauer in Graz inspirieren lassen, um diese "Anregungen konsequent weiter zu entwickeln". "Wo stehe ich, wo muss ich noch hin" war seine Leitlinie bei drei bis vier Tage-Kursen bei den großen Meistern.

Längst ist er der Meister, der Talente fördert, seit 2001 privat Kunstunterricht für Erwachsene anbietet und seit 2009 in seinem Emskirchner Atelier "creative & more" Kurse durchführt, alle 14 Tage eine Gruppe von Aquarellmalerinnen und -maler zu Gast hat und – dem Trend folgend – Acryl-Workshops durchführt. Tausende Motive habe er für die Kursteilnehmer gesammelt, um je nach deren Neigungen Impulse geben zu können. Mit Erfolg und Breitenwirkung, wie sich heute viele Hobbykünstler bei ihren Ausstellungen auf die "ersten Schritte" bei Jürgen Schülein berufen.

Ellenlange Ausstellungsliste

Mit den Malwettbewerben "Kunst im Schwarzenberger Land" (seit 2005) beziehungsweise "Kunst im südlichen Steigerwald" (seit 2009) sowie zahlreichen Ausstellungen ist Jürgen Schülein weit über den Landkreis hinaus bekannt geworden.

Wo er seine Bilder noch nicht ausstellte, wäre schneller erfasst, als die ellenlange Liste der Galerien, die er mit jener Vielfalt künstlerischer Ausdrucksformen gestaltete, wie nun die Retrospektive in der "Galerie in der Sparkasse". In der wird er bei der Sonderöffnung zum "Neustädter Herbstfest" am Sonntag, 25. September (13 bis 17 Uhr) den Besuchern gerne über seine Leidenschaft der Malerei mit den Reiz erzählen, mit unterschiedlichen Techniken und Materialien zu experimentieren und dabei so manches Geheimnis verraten. Was es etwa mit dem rost-metallischen Gebilde auf blauem Grund auf sich hat, eine von Lastwagen plattgewalzte Dose zum Kunstobjekt werden kann.

Wenn man es sieht, wie es Schülein schmunzelnd anmerkt, der seine Motive auch bei Abstraktionen klar vor Augen hat, auch wenn diese sich gelegentlich auch in mutigen Arbeitsprozessen – je frecher, desto besser - anders gestalten mögen. So mischen sich in der Werkschau zum 70. Geburtstag und 20 Jahre künstlerischen Wirkens Blumenarrangements oder Landschaften in klassischen Aquarellen mit fotorealistischen, impressionistischen und abstrakten Motiven in Acryltechnik mit fantasievoller Nuancierung sowie experimentelle Strukturbilder mit Materialien wie Quarzsand, Bitumen, Pigmenten oder Rostelementen.

Kunstkreisvorsitzende Gertraud Geißendörfer bewundert das vielfältige Wirken von Jürgen Schülein, das die "Galerie in der Sparkasse" mit der Retrospektive zu dessen 70. Geburtstag dokumentiert. Foto: Harald Munzinger



Eine Schülerin erzählt, wie er "hemmungslos vorgeht, die Farbe raushaut, die verschiedensten Materialien in den Malgrund einbaut, spachtelt, kratzt, sprüht oder mit Kohle- und Ölstiften der Komposition den letzten Schliff gibt".

Facettenreiches künstlerisches Wirken

Dem Galeriebesucher wird damit im September und Oktober ein facettenreiches künstlerisches Wirken gezeigt, bei dem Schülein mit Impressionen seine Liebe zu Venedig offenbart oder den Betrachter an seinen Emotionen teilnehmen lässt, als nach 800 Kilometern auf dem Jakobsweg am Cap Finestere angekommen war.

Von Wasser- und Landschaftsdarstellungen oder der fotorealistischen Darstellung eines Schrottautos und von Millionen Seemeilen gekennzeichneten Pottes lässt der Galerierundgang bei reizvollen, teilweise dreidimensional wirkenden Abstraktionen der Fantasie freien Lauf.

Geöffnet ist die von Kunstkreisvorsitzender Gertraud Geißendörfer betreute 336. Ausstellung in der "Galerie in der Sparkasse" Montag und Freitag von 8.15 bis 12.30 und 14 bis 18 Uhr, Dienstag bis Donnerstag von 8.15 bis 12.30 und 14 bis 16.30 Uhr. In seinem Emskirchner Atelier besuchen kann man den Künstler unter www.juergen-schuelein.com.

Harald J. Munzinger