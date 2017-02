Auto erfasst Fußgänger: 20-Jähriger stirbt in Sugenheim

Ermittlungen dauern noch an - Staatsstraße war mehrere Stunden gesperrt - vor 1 Stunde

NEUSTADT - Bei einem tragischen Verkehrsunfall ist am Sonntagmorgen in Sugenheim (Lkr. Neustadt a.d. Aisch / Bad Windsheim) ein 20-Jähriger ums Leben gekommen.

Tragischer Unfall am Ortsausgang von Sugenheim in Richtung Lengenfeld: Gegen 5.45 Uhr am Sonntag wurde ein 20-jähriger Fußgänger auf der Staatsstraße von einem Skoda erfasst. Bei der Kollision wurde der junge Mann so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Der Fahrer des Skoda, ein 39-Jähriger, blieb laut Polizei körperlich unverletzt.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth unterstützte vor Ort ein Sachverständiger die Neustädter Beamten. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern laut Polizei noch an. Die Staatsstraße war während der Unfallaufnahme bis mindesten 9 Uhr am Sonntagmorgen komplett gesperrt. Die Feuerwehr hatte eine Umleitung eingerichtet.

Die Polizei Neustadt an der Aisch bittet Personen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0916188530 zu melden.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

als

Mail an die Redaktion