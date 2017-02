Auto kracht bei Neustadt in Schafherde: 15 Tiere tot

NEUSTADT AN DER AISCH - Folgenschwerer Unfall am Dienstagabend: Bei Neuhof an der Zenn entkam eine riesige Schafherde aus einem Gatter. Als die Tiere über eine Straße liefen, konnte ein Fahrer sein Auto nicht mehr bremsen - die Beifahrerin verletzte sich, etliche Schafe verendeten bei dem Zusammenstoß.

Am Dienstagabend kollidierte ein Auto bei Neustadt an der Aisch mit einer Schafsherde. Mindestens 15 Tiere überlebten den Zusammenstoß nicht. © NEWS5 / Schmelzer



Offenbar riss die Herde, die aus rund 300 Schafen bestand, bei Neuhof an der Zenn aus dem Gatter aus. Noch ist unklar, was die Tiere zuvor aufgeschreckt hatte. "Wenn sie einmal laufen, dann hält sie kein Zaun", erklärte der Schäfer gegenüber der Polizei Neustadt an der Aisch. Gegen 18.30 Uhr rannten die Tiere schließlich über die angrenzende Fahrbahn der Staatsstraße 2413. In diesem Moment nahte ein Auto, der Fahrer erkannte das Hindernis zu spät und konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Der Wagen krachte mit voller Wucht in die Schafherde. Bei dem Unfall verletzte sich die Beifahrerin am Bauch und Rücken, der Fahrer selbst bliebt unverletzt.

Ein Sprecher der Polizei erklärte, dass 15 Tiere verendeten, mindestens ein weiteres Schaf wurde verletzt. Vor Schreck flüchteten die restlichen Schafe. Der Schäfer versucht unter anderem mit Hilfe der Freiwilligen Feuerwehr die verängstigten Tiere wieder einzufangen. Die Staatsstraße war nach dem Unfall gesperrt, die Kadaver mussten beseitigt, die Fahrbahn gereinigt werden. Die Aufräumarbeiten gestalteten sich aufwändig, das sogar unter dem Wagen zwei tote Tiere lagen. Am Pkw entstand Totalschaden. Ein zweites Auto wurde bei dem Zusammenstoß leicht beschädigt.

Gegen 21 Uhr war die Straße wieder befahrbar, jedoch brachten die Beamten Schilder an, damit Autofahrer die Geschwindigkeit an der Stelle reduzieren. Da die Schafherde noch immer durch das Gebiet irrt, ist es möglich, dass nochmals einige Tiere auf eine Straße laufen.

