"Babylon" in Neustadt: Restaurant eröffnet

Bürgermeister hieß Nuri Demirel in Neustadts "gastlicher Stube" willkommen - vor 52 Minuten

NEUSTADT - Vom "Grillstübla" über den "Asia-Wok" zum klassischen Schnellimbiss "Babylon" mit türkischen Spezialitäten hat sich das kleine Restaurant in der Würzburger Straße gewandelt.

Mit Ehefrau Karin hieß Erster Bürgermeister Klaus Meier (v. r.) das Neustädter Ehepaar Nuri und Yildiz Demirel als Gastwirte willkommen. © Harald Munzinger



Mit Ehefrau Karin hieß Erster Bürgermeister Klaus Meier (v. r.) das Neustädter Ehepaar Nuri und Yildiz Demirel als Gastwirte willkommen. Foto: Harald Munzinger



Erster Bürgermeister Klaus Meier hieß Nuri und Yildiz Demirel in der Neustädter Gastronomie willkommen. Dabei freute er sich über den schnellen Übergang des Lokals in der Fußgängerzone der Würzburgerstraße, nachdem der "Asia Wok" auf den Marktplatz umgesiedelt ist. Damit sei ein längerer Leerstand vermieden worden, der ihm allgemein und gerade in der Neustädter "Problemstraße" ein Dorn im Auge sei. Meier sah mit dem "Babylon" den Marktplatz als die "gastliche Stube" der Kreisstadt bereichert und die helle und freundliche Neugestaltung des kleinen Lokals gelungen. Der Wunsch des guten Zuspruchs erfüllte sich bereits am Eröffnungstag.

Mit seinem Imbiss ist der seit 1994 in Neustadt lebende Nuri Demirel hier nun auch beruflich sesshaft geworden. Der aus dem hessischen Rothenburg/Fulda zugezogene Gastronom hatte mit Rücksicht auf den von der Verwandtschaft betriebenen "City-Grill" 23 Jahre lang einen Imbiss in Höchstadt betrieben. Nachdem es den "City-Grill" nun schon geraume Zeit nicht mehr gebe und in der Würzburger Straße das Lokal - nur ein paar Meter entfernt von der Änderungsschneiderei des Bruders - frei geworden sei, habe man "die Gunst der Stunde" zum Neuanfang in Neustadt genutzt, ließ Sohn Emanuel Demirel wissen.

Er unterstützt in der ersten Zeit die Eltern und hat mit ihnen für den Pizza-Gyros-Grill-Schnellimbiss "Babylon" viel verändert. Mit dem neuen Stil sei man "mit der Zeit gegangen", wie das "Grillstübla" sicher seine Zeit gehabt habe. Die Lage mit viel Bewegung rund um den Marktplatz und den kurzen Fußwegen in Neustadt schätzen die Demirels ebenso gut ein, wie Bürgermeister Meier, was von Anfang an eine gute Resonanz mit dem gewünschten "gemischten Publikum" bestätigen sollte.

hjm