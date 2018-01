Bad Windsheim: Zweitbestes Jahr für die Franken-Therme

Über 442.000 Besucher kamen 2017 in den Badetempel - vor 2 Stunden

BAD WINDSHEIM - 42.849 Besucher verzeichnet die Franken-Therme Bad Windsheim im Jahr 2017 und damit das zweitstärkste für das zwölf Jahre junge Thermalbad.

Über 442.000 Besucher strömten im Jahr 2017 in die Franken Therme. © Harald Munzinger



Über 442.000 Besucher strömten im Jahr 2017 in die Franken Therme. Foto: Harald Munzinger



Mit einem solchen Erfolg konnte Geschäftsführer Hubert Seewald nicht rechnen, begann das Jahr 2017 zunächst doch eher mäßig. Nur etwa 38.000 Besucher fanden im Januar den Weg in die Therme, rund 4.000 weniger, als sonst durchschnittlich im Januar. Und auch in den Monaten Februar und März verlor man im Vergleich zum Vorjahr.

"Natürlich war 2016 ein außergewöhnlich starkes Jahr für uns", erklärt Seewald, das müsse man berücksichtigen. Im Jahr 2016 feierte die Franken-Therme ihr zehnjähriges Jubiläum und die in diesem Zusammenhang durchgeführten Aktionen und Veranstaltungen lockten im Laufe des Jubiläumsjahres eine Rekordzahl von insgesamt 457.045 Besuchern in den Bad Windsheimer Badetempel.

Zwei gute Nachrichten hat Thermenchef Hubert Seewald: Das zweitstärkste Besucherjahr in der Geschichte des Bad Windsheimer Badetempels und die Erweiterung des Angebotes und damit der Kapazitäten. © Harald Munzinger



Zwei gute Nachrichten hat Thermenchef Hubert Seewald: Das zweitstärkste Besucherjahr in der Geschichte des Bad Windsheimer Badetempels und die Erweiterung des Angebotes und damit der Kapazitäten. Foto: Harald Munzinger



2017 waren es nun gut 14.000 weniger, dennoch zeigt sich Seewald zufrieden: "Das ist das zweitbeste Ergebnis seit dem Bestehen der Therme. Darauf dürfen wir zu Recht stolz sein!" Ein ähnlich gutes Ergebnis erzielte man nur im Jahr 2013, als mit 442.284 Gästen erstmals die 440.000er-Marke geknackt wurde.

Seewald weist darauf hin, dass für ein Rekordjahr alle Faktoren rundum stimmen und ineinander spielen müssten. Ohne eine Erweiterung des Angebots sieht er dafür derzeit geringe Chancen, denn immer wieder, besonders an Feiertagen und in den Ferien, käme die Franken-Therme aktuell an ihre Kapazitätsgrenzen.

Allzu lange werden Angestellte und Gäste auf besagte Erweiterung aber wohl nicht mehr warten müssen: Im Herbst 2018 sollen die Maßnahmen rund um den Ausbau des Hoch-Sole-Bereichs beginnen.

Bilderstrecke zum Thema Karibik-Flair daheim: Erlebnisbäder und Thermen in der Region Ganz egal ob sie gerne im Whirlpool entspannen oder sich lieber von waghalsigen Rutschen ins Wasser stürzen: In unserer Region ist für jede Wasserratte etwas geboten. Wir haben einige Möglichkeiten für Sie zusammengestellt.



nb