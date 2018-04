Bayerische Impfwoche findet Ende April statt

Auch das Gesundheitsamt Neustadt/Aisch-Bad Windsheim beteiligt sich - vor 1 Stunde

NEUSTADT/AISCH - "Impfen rund um die junge Familie" ist das Motto der 5. Bayerischen Impfwoche, die das Bayerische Staatsministerium für Gesundheit und Pflege gemeinsam mit der Bayerischen Landesarbeitsgemeinschaft Impfen (LAGI) vom 23. bis 29. April veranstaltet. Daran beteiligt sich auch das Gesundheitsamt Neustadt/Aisch-Bad Windsheim.

Ein kleiner Pikser, der helfen kann: Impfungen schützen vor allerlei Krankheiten. © dpa



Die "Bayerische Impfwoche" macht mit zahlreichen landesweiten Aktionen auf die empfohlenen Impfungen vor und während der Schwangerschaft bei den werdenden Eltern und bei allen Bezugspersonen des Neugeborenen aufmerksam. Konkret werden die empfohlenen Impfungen vor einer Schwangerschaft (Mumps/Masern/Röteln (MMR), Windpocken (Varizellen), Keuchusten (Pertussis) im Rahmen der Imfpung gegen Diphterie und Tetanus) und während der Schwangerschaft (Influenza) beworben.

Ab dem Zeitpunkt der Geburt sind die Impfungen für Kontaktpersonen von Neugeborenen (MMR, Windpocken, Keuchhusten, Pneumokokken, Influenza) von Bedeutung. Denn: "Ein gesundes und vollständig geimpftes Umfeld schützt Neugeborene am besten vor Infektionskrankheiten", rät Bayerns Gesundheitsministerin Melanie Huml.

Beratung zu allen Impffragen

Während dieser Woche beraten auch die bayerischen Gesundheitsämter verstärkt zu allen Impffragen rund um die junge Familie. Das Gesundheitsamt Neustadt/Aisch-Bad Windsheim beteiligt sich an der Aktionswoche mit einem Infotisch, der von Montag, 23. bis Freitag, 27. April, zu den Öffnungszeiten des Gesundheitsamtes im ersten Stock zugänglich ist. Zudem bietet es am Montag, 23. April, von 14 bis 15 Uhr unter der Telefonnummer 09161/92-5305 eine Telefonsprechstunde an, bei der Fragen rund um Impfungen gestellt werden können.

"Wir raten jedem Einzelnen, seinen Impfstatus bezüglich impfpräventabler Krankheiten regelmäßig überprüfen zu lassen und Impflücken zu schließen. Die Bayerische Impfwoche gibt Anstoß dazu und bietet zahlreiche Informationsmöglichkeiten", so Dr. Susanne Hetzner, Leiterin des Gesundheitsamtes. Weitere Informationen unter www.schutz-impfung-jetzt.de.

Aktuelle Informationen zur Impfwoche unter www.lgl.bayern.de. Öffnungszeiten des Gesundheitsamtes in Neustadt (Konrad-Adenauer-Straße 2) sind Montag bis Mittwoch von 8 bis 12 und 14 bis 16 Uhr, Donnerstag von 8 bis 12 und 14 bis 17.30 Uhr sowie Freitag von 8 bis 12 Uhr.

nb