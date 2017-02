Bayerische Landwirte empört über "Neue Bauernregeln"

NEUSTADT/AISCH - Die Landwirte im Landkreis wehren sich gegen die "skandalöse Diffamierungskampagne mit Steuermitteln". Der BBV-Kreisverband wirft Bundesumweltministerin Barbara Hendricks vor, mit ihren "Neuen Bauernregeln" einen "ganzen Berufsstand zu Unrecht unter Generalverdacht" zu stellen.

Die Bauern kontern die "skandalöse Diffamierungskampagne" der Bundesumweltministerin in den sozialen Medien mit eigenen Bauernregeln. Foto: oh



Die provozierende Plakatkampagne sofort zu stoppen und sich bei den Landwirten zu entschuldigen, hatte Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt seine Kabinettskollegin unmittelbar nach dem Start ihrer Aktion aufgefordert und sich vor die Bauern gestellt. Mit ihren "Neuen Bauernregeln" habe sie einmal mehr gezeigt, "dass es ihr keineswegs darum geht, einen fairen und sachlichen Dialog mit den Bäuerinnen und Bauern zu führen", hält ihr Kreisobmann Jürgen Dierauff vor.

Kritik an Verallgemeinerung

Er stellt in einer Pressemitteilung fest: "Mit dieser unseriösen Diffamierungskampagne aus Steuermitteln wird die Landwirtschaft zu Unrecht an den Pranger gestellt, um auf skandalöse, niveaulose Art und Weise die Gunst der Wähler für die SPD mit Blick auf die Bundestagswahl in diesem Jahr zu gewinnen." Sprüche wie "Steht das Schwein auf einem Bein, ist der Schweinestall zu klein" ärgern Schweinehalter, wie den neuen BBV-Kreisobmann Jürgen Dierauff, besonders: "Unterschwellig wird die Meinung verbreitet, dass Tiere grundsätzlich zu eng und nicht tiergerecht gehalten werden. Dies ist schlichtweg falsch."

Statt in mehr als 70 Städten die Plakataktionen und auch mit den im Internet veröffentlichten "Neuen Bauernregeln" bundesweit für Aufsehen zu sorgen, sollte sich Frau Hendricks "lieber mit der Anpassung von Gesetzen befassen, wo Tierschutz und Umweltschutz konträr zueinander stehen". Als ein Beispiel mit dringendem Handlungsbedarf benennt Jürgen Dierauff das strenge Emissionsrecht, das schon so manchen Auslauf für Schweine verhindert hat. "Anstatt großer Sprüche wäre es wünschenswert, wenn sich die Ministerin mit fachlichen Aspekten befassen würde."

Auch BBV-Kreisbäuerin Renate Ixmeier zeigt sich empört über diese "andauernde Verallgemeinerung, die einen ganzen Berufsstand unter Generalverdacht stellt. Natürlich gibt es, wie in jedem anderen Berufsstand auch, schwarze Schafe unter den Landwirten, aber diese werden im Bauernverband keine Deckung finden." Durch die sogenannten "Neuen Bauernregeln" fühlt sich die Kreisbäuerin persönlich angegriffen und vor allem nicht zutreffenden Anschuldigungen ausgesetzt. Dass die Landwirtschaft nachhaltig arbeitet, beweise diese schließlich schon seit Generationen. "Die Tatsache, dass Landwirte mittlerweile nur noch eine kleine Gruppe in der Bevölkerung ausmachen, berechtigt noch lange nicht dazu, den Wahlkampf auf unsere Kosten zu betreiben", so die Kreisbäuerin.

Landwirte halten Aktion für Populismus

Diese pauschale Vorverurteilung der Landwirtschaft von Seiten des Umweltministeriums enttäuscht auch Kreisvorstandsmitglied Thorsten Schmidt: "Denn wem soll diese dreiste Aktion etwas bringen?" Faire Absprachen und ein Dialog zwischen Umwelt- und Landwirtschaftsministerium wären sinnvoller, nur so können gemeinsame Ziele festgelegt und letztlich auch erreicht werden. Diese unsägliche Aktion hingegen ist nichts als billiger Populismus und ein Schlag ins Gesicht für die rechtschaffenden Bäuerinnen und Bauern im Landkreis und darüber hinaus", so Landwirt Schmidt.

Die Bauern haben inzwischen in den sozialen Medien eigene Bauernregeln zur Mahnung verbreitet, so wie zum Beispiel "Schließt der Bauer Hof und Stall, brachten die Umweltauflagen ihn zu Fall".

