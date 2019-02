BBV-Kreisobmann würdigt freiwillige Leistungen der Landwirte

NEUSTADT/AISCH - Für den Kreisobmann des Bayerischen Bauernverbandes, Jürgen Dierauff „weist das Volksbegehren den falschen Weg“. Wenngleich die Initiatoren angeben, nicht gegen die Landwirtschaft zu agieren, wird diese fast ausschließlich in den Fokus gestellt.

Kreisobmann Jürgen Dierauff (r.) und sein Stellvertreter Heinz Weißkopf nehmen aus Sicht der Landwirtschaft kritisch Stellung zum Volksbegehren Artenschutz, „das einen falschen Weg weist“. © Harald Munzinger



„In keinem Punkt werden die freiwilligen Leistungen der Bauernfamilien erwähnt oder mit Äußerungen wie ‚Die Zeit der Freiwilligkeit ist vorbei‘ abgewertet, so Dierauff. Wenn man sich die tatsächlichen Zahlen anschaue, sei festzustellen, dass viele Landwirte bereits jetzt schon sehr viel für Artenschutz tun würden. Im Rahmen von Agrarumweltmaßnahmen, wie Bayerisches Kulturlandschaftsprogramm und Vertragsnaturschutzprogramm, werden bayernweit betrachtet etwa 40 Prozent der gesamten landwirtschaftlichen Nutzflächen nach diesen Kriterien bewirtschaftet, stellt der Kreisobmann klar.

Alleine im Landkreis Neustadt/Aisch–Bad Windsheim mit seinen etwa 55.000 Hektar Ackerland seien 15.000 Hektar im Rahmen des Bayerischen Kulturlandschaftsprogrammes mit beispielsweise Blühstreifen und extensiven Fruchtfolgen in Bewirtschaftung. Von den rund 14.000 Hektar Wiesen würden 4.000 Hektar extensiv und ohne Düngung und Pflanzenschutz bewirtschaftet, so Jürgen Dierauff. Er verweist in der aktuellen Kontroverse um das „Volksbegehren Artenschutz“ auch auf viele andere Maßnahmen, bei denen die Landwirte Blühstreifen um Äcker anlegten oder auch sogenannte Mähstreifen in Kleeäckern stehen ließen, damit der Klee blühen könne, würden von Landwirten freiwillig und ohne Ausgleich angelegt.

Ausgleichszahlungen erhalten

Der Grundgedanke des Bayerischen Kulturlandschaftsprogrammes oder des Vertragsnaturschutzprogrammes sei, dass Landwirte freiwillig die Flächen extensiv bewirtschafteten und hierfür einen finanziellen Ausgleich erhielten, führte der BBV-Kreisobmann weiter aus. Der Grundgedanke des Volksbegehrens sei jedoch, verpflichtend im Bayerischen Naturschutzgesetz Vorgaben zur extensiven Bewirtschaftung von Flächen aufzunehmen. So sehe das Volksbegehren vor, dass beispielsweise 10 Prozent der Grünlandflächen nicht vor dem 15. Juni gemäht werden dürften. Dierauff: „Derartige gesetzliche Vorgaben entziehen den Landwirten die Möglichkeit, im Rahmen von Agrarumweltmaßnahmen Ausgleichszahlungen zu erhalten“.

Ein weiteres Ziel des Volksbegehrens sei die Erhöhung des Anteils ökologischer Flächenbewirtschaftung auf 20 Prozent beziehungsweise bis zum Jahr 2030 auf 30 Prozent. Kreisobmann Dierauff stellt hierzu klar, dass gegen eine derartige Zielsetzung dem Grunde nach nichts einzuwenden sei. Es müsse jedoch im Gegenzug gewährleistet werden, dass ökologisch wirtschaftende Betriebe ihre Produkte auch zu einem entsprechend angemessenen Preis vermarkten könnten. Insbesondere im Bereich der Milchviehhaltung sei jedoch die Situation gegeben, dass umstellungswillige Milcherzeuger von Molkereien keine Zusage zur Abnahme der Milch erhielten, da derzeit die Nachfrage nach Produkten aus Biomilch stagniert. Dierauff: „Die Initiatoren des Volksbegehrens geben keinerlei Antwort, wie sichergestellt werden kann, dass bei einem erhöhten Angebot an Bioprodukten die Marktpreise stabil gehalten werden können.

Landwirte als alleinige Verursacher beschuldigt

Der BBV-Kreisobmann betont, „dass Landwirte für Artenvielfalt, intakte Ökosysteme und fruchtbaren Boden stehen, bildet doch dies auch die Existenzgrundlage für landwirtschaftliche Betriebe“. Jürgen Dierauff fordert, hierzu die Angebote der Agrarumweltmaßnahmen, wie des Bayerischen Kulturlandschaftsprogrammes und des Vertragsnaturschutzprogrammes, weiter auszubauen. Was viele Landwirte jedoch störe, sei, „dass sie als alleiniger Verursacher von Artenschwund und Insektensterben benannt werden“.

Hierzu stellt auch der stellvertretende Kreisobmann Heinz Weiskopf fest, dass in dem Volksbegehren keinerlei Aussagen zu anderen Bereichen, wie regelmäßiges Rasenmähen, Anlage von Steingärten oder Lichtverschmutzung getroffen würden. Selbst ein Appell der Initiatoren des Volksbegehrens an alle Unterstützer, doch zukünftig nur noch 100 Prozent Bioprodukte zu kaufen, bleibe aus. Wie Kreisobmann Dierauff feststellt, „sind die Bäuerinnen und Bauern auch in Zukunft bereit, sich ihrer Verantwortung zu dem Thema Artenschutz zu stellen. Da jedoch jeder landwirtschaftliche Betrieb anders aufgestellt ist, muss die Möglichkeit erhalten bleiben, dass jeder Betrieb individuell entsprechende Maßnahmen auf freiwilliger Basis durchführen kann und diesem hierfür auch ein entsprechender Ausgleich gewährt wird“. Ordnungsrechtliche Vorgaben, wie mit dem Volksbegehren vorgesehen, würden sich letztendlich als kontraproduktiv herausstellen, so die BBV-Repräsentanten.