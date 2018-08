BBV-Kreisverband warnt vor Einbußen bei Maisernte

Anhaltenden Hitze und Trockenheit macht den Bauern aus der Region Sorgen - vor 55 Minuten

BAUDENBACH - Mit 50 Prozent Ausfall sowohl beim Futter als auch für die Biogasanlage rechnet Markus Sandmann bei der jetzt sehr frühen Maisernte. An seinem Beispiel macht der BBV-Kreisverband die aktuellen Auswirkungen der schon sehr lange anhaltenden Hitze und Trockenheit deutlich.

BBV-Kreisobmann Jürgen Dierauff betrachtet mit Markus Sandmann und seiner Familie, Kreisbäuerin Renate Ixmeier, Julia von Ingelheim sowie Heinz Weißkopf (v. l.) sorgenvoll einen vertrockneten Maisbestand mit einem Sonnenblumen-Blühstreifen, der mit gehäckselt wird. © Harald Munzinger



Das Paradoxon, dass einem bei Dürre das Wasser bis zum Hals stehen kann, wurde anschaulich an einem Maisfeld vermittelt, das kleinwüchsig und mit braunem Blattwerk an der Straße von Baudenbach nach Stübach ins Auge fällt. Nur zehn Meter weiter sieht der Mais deutlich besser aus, was Sandmann auf die verschiedenen Böden zurückführt. Auf sandigen Äckern wirkten sich lediglich 20 gegenüber üblichen 120 Litern Regen in den letzten Wochen drastischer, als auf lehmigen aus. Deshalb muss der Landwirt selektiv entscheiden, wo der Mais mit nur spärlich ausgebildeten Kolben, also deutlichen, Energieeinbußen geerntet werden muss, um noch größere Verluste zu vermeiden.

Da er Vorräte angelegt hat, wird Markus Sandmann seine 300 Rinder, davon 150 Milchkühe über den Erntemangel bringen. Von Notschlachtungen wie in Nord- oder Ostdeutschland ist auf dem auf dem Aussiedlerhof bei Baudenbach noch keine Rede. Ein weiteres Dürrejahr aber hätte noch fatalere Folgen, als sie sich aktuell für die Landwirte im Landkreis abzeichnen. Konkret werde man sie erst in einigen Wochen beziffern können, erklärte Julia von Ingelheim vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, die von Regen in Uffenheim berichtete, während in Baudenbach "drei Tropfen" die regionalen Unterschiede deutlich machten.

Mit einer Superernte gerechnet

Hier hatte man im Frühjahr noch mit einer Superernte gerechnet, musste aber schon beim Grünland auf den dritten Schnitt verzichten und sich mit einem Ertrag begnügen, der nach Sandmanns Aussage in normalen Jahren achtmal höher liegt. Nun muss man beim Mais retten, was zu retten ist und diesen noch vor dem Morgengrauen oder spät nachts häckseln, da mit hoher Temperatur eingebrachtes Erntegut schnell gärt und auch Schimmel ansetzt, wie es stellvertretender Kreisobmann Heinz Weißkopf erklärt. Kreisbäuerin Renate Ixmeier wirbt in der Bevölkerung um Verständnis für die nächtliche Ernte und ruft mit Kreisobmann Jürgen Dierauff die Kollegen dazu auf, mit geringerer Beladung oder Abdeckungen das "Abwehen" des sehr leichten Maises und damit Verunreinigungen der Straßen möglichst zu verhindern. Wo sie erfolgten, seien Warnschilder aufzustellen.

Man wolle mit der überwiegend düsteren Ernteprognose beim Mais nicht jammern, macht Dierauff bei einem Treffen auf dem Sandmann-Hof deutlich, schließlich müsse die Landwirtschaft mit der Natur und ihren Launen leben, doch sollte die außerordentliche Situation bewusst gemacht werden. Das nicht nur die Landwirte bei der Hitze gestresst seien, sondern insbesondere auch die Rinder, macht Reiner Schemm vom LKV Bayern mit Hinweisen auf geringeren Milchertrag sowie mit Auswirkungen auf Fruchtbarkeit und Trächtigkeit deutlich.

Zweifel an wirkungsvoller Hilfe

Dass die Landwirte vermehrt zur gesunden und ausgewogenen Fruchtfolge sowie Vorratshaltung gezwungen sein werden, wird in der Runde betont und auf die hohen Kosten bei Futterzukäufen verwiesen. Dass in den Landkreisen derzeit geprüft werde, wo in der Notlage ökologische Vorrangflächen freigegeben werden können, begrüßt Kreisbäuerin Renate Ixmeier. Mit Liquiditätshilfen, wie 2013 sei nur bedingt geholfen, kommt im Gespräch über Extremjahre (etwa 1976) zum Ausdruck, gespannt, was Bayern als Nothilfeprogramm auflegt. Auf direkte Hilfen will dabei niemand so recht glauben - wohlwissend, wie schwer diese bei den sehr unterschiedlichen Verhältnissen im Land sind. Auch wenn er für den Mais nicht mehr bringt, hofft man in der Landwirtschaft auf Regen – "dankbar für jeden Tropfen, egal wann" der beispielsweise der Luzerne gut täte, die als Maisersatz Bedeutung gewinnen könnte.

