Bebauungsplan Brauhaus: Guter Kompromiss gefunden

Weitere Hürde für Revitalisierung der Industriebranche in Neustädter Altstadt genommen - vor 39 Minuten

NEUSTADT/AISCH - Der "Bebauungsplan Brauhaus 2.0" für die Revitalisierung der Industriebrache im Osten der Altstadt hat eine weitere "Hürde" genommen. Die Stadt wird Änderungen und Ergänzungen aus den Stellungnahmen der "Träger öffentlicher Belange" einarbeiten, wonach dann der Entwurf dem Stadtrat zur Billigung vorgelegt werden kann.

Mit einer ausreichenden Eingrünung und zugleich Freistellung der Bausubstanz sieht das städtische Bauamt im Zwist um die Bäume am einstigen Brauhaus einen guten Kompromiss gefunden. Nach Jahrzehnten wird der markante Westgiebel wieder voll zur Geltung kommen. Foto: Harald Munzinger



Unterdessen sind die Umbaumaßnahmen im Altbaubestand in vollem Gange, in dem mit dem Luftbildarchiv samt Museum sowie dem "BayernLAB" zwei staatliche Behörden ihren Sitz von München nach Neustadt verlagern. Ein Gewinn für die Kreisstadt, die sich insbesondere vom Luftbildarchiv starke Anziehungskraft für Besucher nicht nur aus der Region verspricht. Die Planungen des privaten Investors hatten im Stadtrat breite Zustimmung gefunden.

Diese sei auch in einem guten Dutzend Äußerungen zur Planung "umfänglich signalisiert" worden, ließ Erster Bürgermeister Klaus Meier wissen. Offizielle Stellungnahmen wurden dem Stadtrat vorgetragen. Diese hatten unter anderem die Regierung von Mittelfranken, das Landratsamt, das Landesamt für Denkmalpflege, das Vermessungsamt sowie die Neustadtwerke und die Kommunalbetriebe abgegeben. Die mit dem "Vorhabenträger" Falko Weber und dem planenden Architekturbüro abgestimmten Änderungen oder Ergänzungen waren Gegenstand der Beschlussvorschläge, denen das Ratsgremium zustimmte.

Baum- und Buschreihen sorgen für Diskussionen

Wie schon in früheren Beratungen sorgten die Baum- und Buschreihen in der Bamberger Straße vor der Nordfassade des historischen Brauhausgebäudes für kontroverse Standpunkte. Während ihr einerseits "primär eine grünordnerische und damit städtebauliche Bedeutung" zukommt, ist deren "Auslichtung" sowohl für die geplante wirtschaftliche Nutzung dieses Gebäudekomplexes nötig, wie auch für die Gesamtansicht wünschenswert. Mit der im Bebauungsplan festgesetzten Anzahl an zu erhaltenden Bäumen und den ergänzenden Pflanzungen sieht Bauamtsleiter Gerald Schorr "einen guten Kompromiss zwischen ausreichender Eingrünung und Freistellung der Bausubstanz" erzielt. Zudem seien, um den Bedenken der Unteren Naturschutzbehörde nachzukommen, im Bereich der Stellplatzreihe drei weitere Bäume vorgesehen.

Die von der Denkmalpflege geforderte Freistellung des Westgiebels des denkmalgeschützten Gebäudes (durch Abriss des modernen Anbaues) ist laut Vortrag im Stadtrat "in der Planung berücksichtigt, obwohl hierdurch die wirtschaftliche Nutzung des Areals nicht unbedingt erleichtert" werde. Die zusätzlich erhobene Forderung, die Trauf- und Forsthöhen "merklich" unter die des Baudenkmals zu setzen, sieht man als "fachlich nicht begründet" an. Die Ansicht des denkmalgeschützten Gebäudeteiles werde nicht beeinträchtigt und durch die Verlegung der Zufahrt zum Innenhof noch verbessert.

Westgiebel wird wieder freigestellt

Weiter wird ausgeführt, dass der Westgiebel nach Jahrzehnten wieder freigestellt werde und an der Ostseite mit Rücksicht auf das Baudenkmal mit dem höhenmäßig reduzierten Anbau "eine deutliche Zäsur entsteht". Zu keiner Änderung der Planung führt die unberücksichtigte die Stellungahme des BN, zumal die Stadt davon ausgeht, dass "bereits im Eigeninteresse des Investors auf eine energieeffiziente Planung geachtet werde." Für die geforderte "Durchlässigkeit für Kleinsäuger" sorge die offene Gestaltung der Grundstückseinfahrten. Bezüglich Grünordnung und Artschutz verweist die Stadt auf die Beschlussfassung zur Stellungnahme der Unteren Naturschutzbehörde.

Zur Kenntnis nahm der Stadtrat die Jahresrechnungen 2016 der Stadt und der Hospitalstiftung. Bei den Solleinnahmen schließt der städtische Verwaltungshaushalt abzüglich "alter Kasseneinnahmereste" mit 23.241.210 Euro ab, der Vermögenshaushalt mit 11.378.962 Euro womit sich das gesamte Einnahmevolumen auf 34.620.173 Euro summiert. Entsprechend erfolgt der Abgleich bei den Sollausgaben. Zum Vermögenshaushalt betrug die Zuführung 3,9 Millionen Euro, zur allgemeinen Rücklage 3,8 Millionen Euro. In Einnahmen und Ausgaben war der Verwaltungshalt um 1.646.082 Euro über dem Haushaltsansatz gelegen, der Vermögenshaushalt um 1.250.097 Euro.

Die Jahresrechnung 2016 der Hospitalstiftung wies Kassenverwalterin Doris Körner im Gesamthaushalt mit 735.951 Euro aus, wovon auf den Verwaltungsetat 105.692 Euro, auf den Vermögenshaushalt 630.259 Euro entfielen.

