Beiratssitzung: Drei langjährige VHS-Dozenten geehrt

Leidenschaft und das Engagement - Kritik über Ausstattung - vor 40 Minuten

NEUSTADT/AISCH - Die Beiratssitzung der Volkshochschulen des Landkreises bildete den Rahmen für die Ehrung von drei langjährigen VHS-Dozenten sowie zwei ehrenamtlichen VHS- und Außenstellenleiter.

Landrat Helmut Weiß (l.) und VHS-Geschäftsführerin Evelyn Volk (r.) ehrten langjährige DozentInnen und Ehrenamtliche in der VHS-Leitungsfunktionen. © privat



Landrat Helmut Weiß dankte zwei Dozentinnen und einem Dozenten für Ihren langjährigen Einsatz. Georgine Rieder, die Yoga an den Außenstellen Emskirchen und Wilhelmsdorf, früher auch in Neustadt, unterrichtet, gratulierte er zum 25-jährigen Jubiläum als Kursleiterin und betonte die hohe Qualität ihrer Arbeit. Seit ebenfalls 25 Jahren leiste Gudrun Wellhöfer-Krutzsch mit ihren Kursen einen gesundheitsfördernden Beitrag, so Weiß, der die Kurse für Senioren zur Sturzprophylaxe hervorhob. Seine Anerkennung zollte der Landrat Hans-Joachim Vogel für sein "bemerkenswertes Engagement", der seit 35 Jahren in stets sehr gut besuchten Kursen Yoga an der Volkshochschule Neustadt unterrichtet. Klaus Siller gratulierte Weiß zum Dienstjubiläum. Seit 25 Jahren leitet er die VHS Neustadt. Dabei stehe er "wie kaum ein anderer Mitarbeiter stellvertretend für die Leidenschaft und das Engagement, das unsere Volkshochschulen als Ganzes auszeichnet".

Sein Wirken sei stets auf die Zufriedenheit der Kursteilnehmer wie auch der Dozenten ausgerichtet und verdiene "unser aller Anerkennung und Hochachtung". In Abwesenheit galt der Glückwunsch Manuela Himmrich zum 15-jährigen Dienstjubiläum als Leiterin der Außenstelle Langenfeld, "eine beachtliche Leistung, die Respekt und Anerkennung verdient". Mit dem Hinweis auf personelle Veränderung ging es in die Tagesordnung. Tanju Cetinkaya stellte sich als Leiter der Abteilung 2, Tobias Götz als hauptamtlicher Pädagogischer Mitarbeiter und stellvertretender Geschäftsführer vor. Beide sind seit April letzten Jahres in ihren Ämtern. Geschäftsführerin Evelyn Volk verwies auf ihren Antrag zur Personalmehrung vom Juli 2014. Die Empfehlung des Bayerischen Staatsministeriums für Bildung und Kultus liege für die Größe unserer Volkshochschulen bei 2,5 hauptamtlicher Pädagogischer Mitarbeiter, aktuell sei die VHS mit 1,6 HPM (kombiniert mit Geschäftsführung) besetzt, nachdem 2010 eine volle Stelle gestrichen worden sei.

Viele Argumente für weitere halbe Stelle

Für eine weitere halbe Stelle sprächen, dass gegenwärtig viele pädagogische Tätigkeiten nur noch sehr eingeschränkt ausgeführt werden könnten oder liegen brach würden, wie beispielsweise regelmäßige Dozententreffen, die zukunftsorientierte Entwicklung des Bildungsangebotes, ausführliche Analysen des jeweils vergangenen Semesters und Evaluation oder das Ansprechen neuer Zielgruppen und der Aufbau eines positiven Images der VHS sowie Projekten in den Programmbereichen.

Beim Blick in die Statistik stellte Evelyn Volk "trotz eines leichten Rückganges ein immer noch relativ hohes Niveau an Teilnehmern und Kursen" fest. "Zentrale Erkenntnisse aus dem Haushalt" waren eine "sehr gute finanzielle Situation der Volkshochschulen und stetigem Defizitabbau der VHS Bad Windsheim, was eine sehr gute Arbeit erkennen lässt“. Bei den Erfahrungsberichten der VHS- und Außenstellenleitungen von Neustadt, Scheinfeld, Bad Windsheim und Uffenheim zeigten sich generell alle Leitungen "mit der Entwicklung ihrer Volkshochschule sehr zufrieden".

"Mehr Engagement der Politik"

Kritik von allen gab es bei der Bereitstellung und der Ausstattung von geeigneten Unterrichtsräumlichkeiten. Hier wünschte man sich seitens der VHS-Verantwortlichen "mehr Engagement der Politik". Beklagt wurde die schmale Personaldecke in der Kreisgeschäftsstelle, deren Arbeit jedoch gelobt. Darüber hinaus wurde eine höhere finanzielle Vergütung der ehrenamtlichen Außenstellenleitungen beziehungsweise ein anderes Beschäftigungsmodell für diese angeregt. Für 2018 sei eine halbe Stelle für einen Hauptamtlichen Pädagogischen Mitarbeiter fest im Stellenplan 2018 vorgesehen, wurde in der Bereitssitzung mitgeteilt.

Insbesondere das aufgrund der Novellierung des EbFöG geforderte Qualitätsmanagementsystem (EFQM) werde dazu zwingen, einige gestrichene Bereiche dringend wieder einzuführen und zu pflegen, da sonst drohe, aus der Förderung herausfallen.

Dies aber sei nur mit der qualitativ richtigen und geforderten Besetzung durch Hauptamtliche Pädagogische Mitarbeiter möglich. Die politischen Gremien (Kreisausschuss, Kreistag) müssen der halben Stelle jedoch in den kommenden Wochen noch zustimmen.