Benefiz-Malaktion: Bilder für Nepals Schulen

Kinder und Jugendliche sind zu großer Malaktion in Neustadt eingeladen

NEUSTADT/AISCH - Beim zweiten großen Aktionstag "NEA4YOUTHs" am 14. Juli können Kinder und Jugendliche aus Neustadt und der Region mithelfen, dass Klassenräume in Nepal eingerichtet werden können. Sie sind zu einer großen Benefiz-Malaktion eingeladen.

Die Nepalfreunde Pivi Scamperle und Edgar Duschl laden Kinder aus Neustadt zu einer Benefizmalaktion ein, um Kindern in Nepal bessere Bildungschancen zu eröffnen. Foto: Privat



Veranstaltet wird das "Malen für einen guten Zweck" von der "Nepalhilfe Beilngries e.V." und initiiert von zwei aktiven Bergwanderern aus Zirndorf. Pivi Scamperle und Edgar Duschl werden im Oktober dieses Jahres gemeinsam mit der Nepalhilfe nach Kathmandu reisen und dort Schulen, Kinderheime und Krankenhäuser besuchen. "Der schnelle Wiederaufbau der Schulen ist für uns eine Herzensangelegenheit. Wir möchten uns dafür einsetzen, dass über 10.000 Kinder in der Region eine echte Chance auf Bildung und Ausbildung bekommen", berichtet Pivi Scamperle.

Ein moderner Klassenraum in einer deutschen Schule verfüge über viele technische Hilfsmittel: Videorekorder, Filmprojektor, CD-Spieler, Internetanschluss oder auch ein Whiteboard. Davon könnten die Schüler in Nepal allerdings nicht einmal träumen. Durch das schlimme Erdbeben im Jahr 2015 seien viele Schulen zerstört worden, so dass die Schüler bis heute nur unter schwierigsten Bedingungen unterrichtet werden könnten. Eine Tafel und Schulbänke bedeuteten da schon Luxus. Die Nepalhilfe Beilngries e.V. arbeitet daher an dem Wiederaufbau von 26 Schulen und ist schon weitgekommen: "Dennoch wird weiterhin viel Geld benötigt, um die Klassenräume auszubauen".

5.000 Euro als Ziel

Dabei können Kinder und Jugendliche am "ihrem Tag" in Neustadt mithelfen: Mit einer großen Malaktion am Kinder- und Jugendtag will der Verein Spenden sammeln. Die beiden Nepalfreunde Pivi Scamperle und Edgar Duschl haben es sich zum Ziel gesetzt, 5.000 Euro mit nach Nepal zu nehmen. Das Geld soll dafür verwendet werden, zwei Klassenräume mit neuester Technik auszustatten.

Gegen eine Spende können Kinder und Jugendliche am 14. Juli am Stand des Vereins ein Bild aus ihrem Schulalltag malen. Die Bilder nehmen die beiden Aktivisten mit nach Sindhupalchok und übergeben sie dort den Schülern. Wer seinen Namen und seine Adresse darauf schreibt, hat vielleicht schon bald danach einen Brieffreund in der Ferne. "Jede Spende kommt an! Und jeder Betrag, ob groß oder klein, hilft mit, dass die Kinder ihr Grundrecht für Bildung wahrnehmen können", betont Edgar Duschl. Spenden können auch auf das Konto der Nepalhilfe Beilngries e.V. IBAN DE05 7216 0818 0004 6227 07 mit dem Stichwort "Kinder- und Jugendtag 2018" überwiesen werden.

nb