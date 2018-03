Benefizkonzert in Neustadt mit Grasse und Schreiter

"Auf den Flügeln des Gesangs" wollen die Musiker Neustädter Museen fördern - vor 1 Stunde

NEUSTADT - "Auf den Flügeln des Gesangs" fördern der Gitarrist Stefan Grasse und die Sopranistin Corinna Schreiter die "Museen im Alten Schloss". Das Benefizkonzert findet am Samstag, 10. März, im Schlossgewölbe statt.

Die Sopranistin Corinna Schreiter und der Gitarrist Stefan Grasse sind erneut Gäste des Geschichts- und Heimatvereins mit einem Konzert im Gewölbe des Alten Markgrafenschlosses. © Harald Munzinger



Die Sopranistin Corinna Schreiter und der Gitarrist Stefan Grasse sind erneut Gäste des Geschichts- und Heimatvereins mit einem Konzert im Gewölbe des Alten Markgrafenschlosses. Foto: Harald Munzinger



Am Samstag, 10. März nehmen sie ab 19 Uhr im Schlossgewölbe die Besucher eines Benefizkonzertes mit auf eine romantische Reise von Deutschland nach Italien, mit Liedern von Schubert, Mendelssohn Bartholdy, Schumann, Cimarosa, Giuliani und Bellini.

Das Zitat "...Herzliebchen, trag ich dich fort, fort nach den Fluren des Ganges, dort weiß ich den schönsten Ort" aus Heinrich Heine’s "Buch der Lieder" könnte nicht besser zur Idee einer "musikalischen Wanderung" mit Gesang und Gitarre passen. Die durch die Poesie erweckten zauberhaften Landschaften und szenischen Bilder vereinen sich mit der Musik großer romantischer Komponisten. Sie bilden Stimmungen und spiegeln die Seele, schildern aber auch das Walten unergründlicher Natur- und Schicksalskräfte. Das intensive Wiedererkennen eigener Gefühlswelten in den Bilder der Natur, in der Poesie und Musik macht dieses Konzert zu einem besonderen Erlebnis.

Romantische Lyrik mit Corinna Schreiter

Die Sopranistin Corinna Schreiter und der Gitarrist Stefan Grasse widmen sich romantischer Lyrik in kongenialer Vertonung von Franz Schubert (Inkl. der "Forelle"), Carl Maria von Weber, Felix Mendelssohn Bartholdy, Robert Schumann und von den Italienern Domenico Cimarosa und Vincenzo Bellini. Die in Nürnberg geborene Corinna Schreiter studierte Gesang am Meistersinger-Konservatorium ihrer Heimatstadt bei Manfred Capell und vervollständigte ihre Ausbildung bei Prof. Margot Gerdes an der Hochschule für Musik in München. Mit Liedern und Oratorien konzertierte sie in Italien, Frankreich, Finnland, Polen und der Türkei, unter anderem bei den Festivals "Fränkischer Sommer", "Musica Franconia", den "GluckFestspielen" oder dem "Festival de Musiques Anciennes de Montfaucon/Besancon" und wirkte in Fernseh- und Rundfunkaufnahmen des Bayerischen Rundfunks mit.

Der mehrfach ausgezeichnete Gitarrist Stefan Grasse studierte Jazz- und klassische Gitarre bei Peter O'Mara (Jazz School München), Kurt Hiesl (Meistersinger-Konservatorium Nürnberg), Phillip Thorne (Royal Scottish Academy of Music and Drama, Glasgow) und Pepe Romero (Internationale Sommerakademie Salzburg und gab bis 2017 über 2000 Konzerte in vielen europäische Länder, Australien, Argentinien, China, Türkei und den USA. Seit 1993 hat Stefan Grasse 15 CD-Produktionen unter eigenem Namen veröffentlicht. Neben seiner Tätigkeit als Konzertgitarrist, Komponist und Musikproduzent ist Stefan Grasse künstlerischer Leiter der "Nürnberger Gitarrennächte".

nb