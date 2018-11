Benefizkonzert: Mit Swing die Spendenkasse belebt

Marcus Marr BigBigband gab Konzert für MS-Gruppe - vor 1 Stunde

NEUSTADT/AISCH - Benefizkonzerte helfen dem seit einem guten Dutzend Jahren bestehenden Neustädter "StamMStisch", Aktionen für Menschen mit Multipler Sklerose zu finanzieren. Jetzt spielte die "Marcus Marr BigBand" Spenden für Seminare oder Ausflüge ein, was unter den rund 200 Swing-Freunden in der "NeuStadtHalle" die Vorstandsvorsitzende der Bayerischen Multiple Sklerose Gesellschaft, Dr. Monika Himmighoffen ebenso bewunderte, wie die Energie von Carolin Froelich, solche Events zu initiieren.

Der Sänger Warren Hardy verlieh vielen Songs der Band von Marcus Marr (obere Reihe l.) das originale Timbre der US-Swingära. © Harald Munzinger



Seit 2008 leitet sie die MS-Selbsthilfegruppe mit rund 30 Mitgliedern und wurde schon 2014 vom DMSG-Bundesverband für ihr außergewöhnliches Engagement für Menschen mit Multipler Sklerose mit der silbernen Ehrennadel ausgezeichnet. Sie hat mit dem Stammtisch an jedem zweiten Donnerstag im Monat einen Treff zum Austausch von jeweils 15 bis 20 Teilnehmern geschaffen, organisiert Vorträge oder Seminarwochenenden zu MS-spezifischen Themen mit versierten Referenten, über die sie in einem Heft im gesamten Bezirk informiert, sowie gemeinsame Veranstaltungen mit dem Ziel, Betroffenen Mut zu machen und die Öffentlichkeit über die chronische Erkrankung des Nervensystems zu informieren.

Die Gelegenheit dazu nutzte auch Dr. Monika Himmighoffen, die über 7400 Mitglieder des seit mehr als 55 Jahren bestehenden DMSG-Landesverbandes und über 200 angegliederte Selbsthilfegruppen informierte und auf acht Beratungsstellen im Freistaat verwies, die Betroffenen wie Angehörigen individuelle Hilfen anbieten. Marcus Marr und seinem Ensemble galt der Dank, "bei allem Erfolg jene Menschen nicht zu vergessen, denen ihre Krankheit sehr große Probleme bereiten". Das Benefizkonzert wurde zudem vom Lionsclub und der Sparkasse, den NeustadtWerken sowie dem Unternehmen Köstner und der Dr. Becker Kiliani-Klinik mit dem Dr. Becker "PhysioGym" gefördert.

Konzert hätte volles Haus verdient

Nach dem Motto "darf’s ein bisschen mehr sein", hätte sich die MS-Gruppe über ein volles Haus gefreut, zeigte sich aber auch mit den gut 200 Swingfreunden aus der Region zufrieden, die mit dem Besuch des Konzertes gerne dessen Benefizcharakter unterstützten und zugleich die ja nicht allzu häufige Gelegenheit nutzten, sich von Marcus Marr mit seiner Band und Sänger Warren Hardy in die glanzvollen Zeiten des Swing versetzen zu lassen. Durch diese führte als versierter Moderator Peter Reus – wie Marcus Marr Lehrer am Scheinfelder Gymnasium – und verschaffte mit unterhaltsamen Erzählungen über Ballsäle und Rundfunkstudios als den Treffpunkten der Swinggrößen Verschnaufpausen zwischen den fulminanten Songs mit gefeierten Soli und den Zuhörern Einblicke in die euphorisierende US-Musikszene der 20 und 30-er Jahre und ihrem mitreißenden Sound.

Dr. Monika Himmighoffen, Vorsitzende des DMSG-Landesverbandes, würdigte das Wirken von Carolin Froelich (v. r.) für die MS-Selbsthilfegruppe. © Harald Munzinger



Dass sich dem auch die Enkel der "Gründergeneration" nicht entziehen können, war im begeisterten Publikum zu beobachten, das mit dem fetzigen James Bond-Titelsong begrüßt wurde und nach "Ohrwürmern" von Frank Sinatra oder Arrangements von Phil Collins bis Glenn Miller mit "Feeling good" in den Klassiker "It’s my way" bei den Zugaben einstimmte. "Der wird immer besser", stellten Swingfans bei den Auftritten des aus Chicago stammenden Sängers Warren Hardy fest, der es ebenso versteht, mit weicher, fein modellierter Stimme den Songs den richtigen Touch zu geben und das Publikum in seinen Bann zu ziehen, als sich auch stimmgewaltig in Szene zu setzen. Bei Duke Ellingtons "Caravan" überraschte Markus Marr mit einer Didgeridoo-Einleitung.

In tosenden Applaus mischte sich neben der Begeisterung über die professionellen Darbietungen der BigBand mit ihrer typisch starken Bläserbesetzung auch die Anerkennung für swingende Unterstützung der MS-Selbsthilfegruppe, der nach Abzug der Unkosten der Reinerlös eines Konzertes zugutekommen wird, das bei vielen Besuchern lange nachklingen dürfte. Das nächste Konzert der "Marcus Marr BigBand" am 9. Februar 2019 in der Schlüsselfelder Zehnscheune haben sich sicher viele vorgemerkt.

Harald J. Munzinger