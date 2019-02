Berufs- und Arbeitspädagogik

NEUSTADT/AISCH - Die IHK Akademie Mittelfranken bietet ab 12. März in der Kreisstadt einen Abendlehrgang zur Vorbereitung auf die berufs- und arbeitspädagogische Prüfung an. Erfahrene Dozenten geben ihr Wissen an die Teilnehmer weiter.

Mit der Ausbildung zum Ausbilder bietet die IHK-Akademie Mittelfranken Fachkräften eine Schlüsselqualifikation für den „Einstieg zum Aufstieg“ © IHK



Junge Menschen auf ihrem Weg ins Berufsleben zu begleiten, gilt als eine sehr schöne und für unsere Gesellschaft und Wirtschaft sehr bedeutende Aufgabe. Um dabei auch den nötigen Erfolg zu haben, ist es von großer Wichtigkeit selbst gut vorbereitet zu sein. Die IHK bietet deshalb Ausbilderlehrgänge für Fachkräfte aus allen Branchen an, die haupt- oder nebenamtlich die Verantwortung über die Ausbildung von Auszubildenden übernehmen. Das Lehrgangsprogramm informiert von der Bewerberauswahl bis zur Zeugniserstellung nach der Abschlussprüfung über alle wesentlichen Inhalte einer betrieblichen Ausbildung. So trainieren die Teilnehmer wie sie methodisch und didaktisch eine betriebliche Unterweisung vorbereiten und durchführen können, was rechtlich berücksichtigt werden muss, welche Schwierigkeiten mit Auszubildenden auftreten können und wie man damit umgehen muss. Der Unterricht - er wird in Neustadt ab 12. März jeweils Dienstag und Donnerstag stattfinden - wird sehr praxisorientiert durchgeführt. Erfahrene Dozenten geben ihr Wissen an die Teilnehmer weiter. Unmittelbar nach Abschluss des Lehrgangs erfolgt die schriftliche und mündliche/praktische Prüfung. Hierüber erhalten die Teilnehmer ein IHK-Prüfungszeugnis ausgestellt.

Die IHK-Akademie betont die Vorteile für Unternehmen, selbst auszubilden, unter anderem mit der Sicherung des Fachkräftebedarfs und Einsparung langer Einarbeitungszeiten ebenso, wie mit der Reduzierung der Kosten für Personalsuche. Zu beachten sei, dass die „für die Ausbildung vorgesehene Person persönlich und fachlich geeignet“ sei. Ausbilder seien gesuchte Fachleute: „Wer diese Zusatzqualifikation besitzt, erhöht seine Chancen auf dem Arbeitsmarkt“. Sie gilt als „Der Einstieg zum Aufstieg!“

Aktivsenioren beraten wieder

Die Wirtschaftsförderung des Landkreises lädt am Dienstag, 12. Februar, wieder Unternehmer und Existenzgründer zu einem Beratungstag ein. Dieser wird in Zusammenarbeit mit den „Aktivsenioren“ und der Wirtschaftsvereinigung NEA-BW e.V. des Landkreises von 14 bis 17 Uhr im Landratsamt Neustadt/Aisch (Zimmer A 100) durchgeführt. Im Landkreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim steht ein starkes Team bei Fragen zur Existenzgründung, Existenzerhaltung, Unternehmensnachfolge für kleine und mittelständische Unternehmen mit Rat zur Verfügung. Schwerpunkte sind Planung und Finanzierung, Organisation und Rechnungswesen sowie Hilfe bei Problemen mit Produktion, Vertrieb und Absatz. Die „Aktivsenioren Bayern e.V.“ und die Wirtschaftsvereinigung NEA-BW e.V. sind gemeinnützige Vereine. Ehemalige Führungskräfte stellen nun im Ruhestand ihr Wissen und ihre Erfahrung ehrenamtlich und uneigennützig in den Dienst von Wirtschaft und Gesellschaft. Für weiterreichende Beratungen steht ein Netz von ehrenamtlichen Unternehmern zur Verfügung. Informationen und Terminvereinbarung können bei der Wirtschaftsförderung telefonisch unter 09161/921411) oder per Email: wirtschaft@kreis-nea.de erfolgen.

