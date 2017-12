Besinnlicher Lichterzauber in der Neustädter Altstadt

Christkind Anna ließ die Weihnachtsbeleuchtung erstrahlen - vor 22 Minuten

NEUSTADT - Die Kreisstadt erstrahlt im Lichterglanz der Weihnachtsbeleuchtung. Das Christkind sorgte vor staunender Kinderschar und zahlreichen Erwachsenen für den stimmungsvollen Lichterzauber in der Altstadt.

Erster Bürgermeister Klaus Meier (r.) und der Vorsitzende der Werbegemeinschaft, Reinhard Wendel, "assistierten" Christkind Anna beim magischen Einschalten der Weihnachtsbeleuchtung. © Harald Munzinger



Seit über 30 Jahren folge das Christkind der Einladung der Werbegemeinschaft, um in der Adventszeit Kinder zu beschenken, ließ Vorsitzender Reinhard Wendel wissen. Nun hat es seit fünf Jahren auch die Aufgabe übernommen, mit den magischen Worten "Neustadt erleuchte" für das Aufflackern von Tausenden Glühbirnen der Weihnachtsbeleuchtung zu sorgen, was sich zu einem Event vor dem ersten Adventssonntag entwickelt hat.

Der Elternbeirat des "Louise-Scheppler-Kindergartens" stimmte mit Bratwurst- und Glühweinduft auf den Weihnachtsmarkt in einer Woche ein, während die Kinder im Wechsel mit dem "Frohsinn"-Chor Adventslieder sangen und mit viel Applaus für den gelungenen Auftritt belohnt wurden. Noch mehr aber zählten die kleinen süßen Geschenke, sodass Christkind Anna Frühwald mit seinem Naschkorb in der Kinderschar verschwand, nur noch das "goldene Haar" mit dem Krönchen aus der wuselnden Menge ragte.

Es sei ein besonderer Moment, die schöne Stadt im Lichterglanz erstrahlen zu lassen, erklärte Anna im kurzen Prolog, mit dem sie einen schönen Advent sowie ein frohes, gesegnetes und friedliches Weihnachtsfest wünschte.

In der Rolle des Nikolaus hatte auch Werbegemeinschaftsvorsitzender Wendel Präsente für die Kinder, von denen das Christkind auch erste Wünsche erhielt. An den Adventssamstagen ist es mit seinem Naschkorb in der Altstadt unterwegs und wird auch an den drei Weihnachtsmarkttagen für kleine Überraschungen sorgen.

hjm