Besucher strömen zum Aktionstag in Gutenstetten

Reges Interesse an Kirchenführungen und Erforschung alter Keller - vor 1 Stunde

GUTENSTETTEN - Der Heimatverein ließ an einem weiteren seiner beliebten Aktionstage tief in die Ortsgeschichte blicken. "Keller, Kelten und Kirche" waren das Thema, ergänzt durch Kultur, Kuchen und Kaffee. In gemütlicher Atmosphäre konnte das Erlebte in angeregten Gesprächen vertieft werden.

Bilderstrecke zum Thema Impressionen vom Aktionstag des Heimatvereins Gutenstetten



Harald Munzinger