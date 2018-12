Besuchermagnet: Freilandmuseum lädt auch im Winter ein

BAD WINDSHEIM - Das Fränkische Freilandmuseum hat die Saison mit einem leichten Plus der Gästezahlen abgeschlossen. Auf konstant hohem Niveau lösten bisher genau 184.970 Besucherinnen in diesem Jahr eine Eintrittskarte. Damit liegt die Besucherzahl jetzt schon mit 4.483 Personen höher als im vergangenen Jahr.

Mit etwas Glück bietet die Museums-Schneelandschaft an den Winteröffnungstage reizvollen Motive. © Harald Munzinger



Und es folgen noch die vier Winteröffnungstage, auf die Museumssprecherin Ute Rauschenbach in ihrem Jahresbericht verweist. Das Freilandmuseum des Bezirks Mittelfranken ist am Stadtrand von Bad Windsheim am Sonntag, 30. Dezember 2018 sowie und am Sonntag, 6. Januar 2019, jeweils von 10 bis 16.30 Uhr geöffnet. Das „Museum Kirche in Franken“ lädt zusätzlich am 25. und 26. Dezember von 13 bis 16.30 Uhr ein. "Mit etwas Glück bieten sich für Fotofreunde reizvolle Motive mit schneebedeckter Häuserlandschaft", drückt ihnen Rauschenbach due Daumen.

Besonders gut besucht waren die Osterfeiertage mit 10.214 Besuchern (3.057 mehr als im Vorjahr), der historische Jahrmarkt, der sich über neun Tage erstreckte mit 11.126 Besucherinnen oder das Herbstfest mit 8616 Besuchern (3.013 mehr als im Vorjahr), blättert Rauschenbach im Saisonkalender 2018 und stellt fest: "Drei Veranstaltungen erzielten in diesem Jahr verglichen mit allen Vorjahren Rekordergebnisse, das Backofenfest mit 4307 Besuchern, der Markt der Genüsse mit 5425 Besucherinnen und der Techniktag mit 2652 Besuchern". Weniger gut besucht waren das Kinderfest bei sengender Hitze im Juni und das Sommerfest im Juli.

Auch der Besucherstrom in das „Museum Kirche in Franken“ war mit insgesamt 8.954 gelösten Eintrittskarten, 910 weniger als im Vorjahr, etwas rückläufig. Alle Stuben des Museums werden zum Beginn der neuen Saison am Samstag, 9. März, vorbereitet sein. Sie startet mit der Eröffnung der Ausstellung „Neu aufgerollt – Bunte Muster von der Malerwalze 1920 bis 1980“.

