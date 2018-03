Besucherrekord: Gewerbetag zieht die Massen an

Tausende Bürger tummelten sich in Neustadt, um den Genussort zu entdecken - vor 54 Minuten

NEUSTADT/AISCH - Besucherrekord beim Neustädter "Gewerbetag". Er war - ebenso wie der verkaufsoffene Marktsonntag in der Innenstadt - das Ziel von Tausenden Frühlingsausflüglern aus der Region und auch darüber hinaus.

Bürgermeister Klaus Meier freute sich über eine stattliche und prominente Gästekulisse beim Auftakt des Gewerbetages. © Harald Munzinger



Beim sechsten Mal hat es endlich geklappt mit dem eigentlich "gebuchten" schönen Wetter bei größeren Veranstaltungen in Neustadt. Der Gewerbetag war bisher scheinbar von diesem "Abonnement" ausgenommen und erlebte schon allerlei Widrigkeiten. Doch diesmal setzte ihn die Sonne in das denkbar beste Licht, konnte die "Stadtkapelle Frankenland" ohne Handschuhe zur Eröffnung aufspielen, wie es Bürgermeister Klaus Meier dankbar anmerkte, hatte sie doch erst am Vorabend ihr großes Frühjahrkonzert gegeben.

Mit Landrat Helmut Weiß Schirmherr des "Neustädter Gewerbetages", freute er sich über die starke Beteiligung von über 50 Ausstellern mit attraktiven Angeboten und Aktionen, womit der Wirtschaftsstandort Neustadt erneut seine große Leistungsfähigkeit demonstrieren konnte. So sollte es sich lohnen, "auf Entdeckungstour" durch das Gewerbegebiet Kleinerlbach zu gehen, in dem sich neben Unternehmen auch aus der Stadt mit ihrer breiten Palette an Produkten und Dienstleistungen ebenso Feuerwehr und Technisches Hilfswerk präsentierten.

Effektive Wirtschaftsförderung

Das Stadtoberhaupt sah in dem Gewerbetag "eines der direktesten und effektivsten Instrumente der kommunalen Wirtschaftsförderung zur Pflege unseres Neustädter Unternehmerbestandes". Er verdeutliche aber auch ansiedlungswilligen Unternehmen, "dass die Stadt die Belange der heimischen Wirtschaft sehr ernst nimmt und sich auch für sie einsetzt". Die herausgehobene Bedeutung der Kreisstadt und deren Führungsposition in ganz Mittelfranken belegten die aktuellen Kennzahlen der IHK etwa mit dem Einzelhandelsumsatz von über 135 Millionen Euro, dem Kaufkraftindex von 102,3 oder der Zentralitätskennziffer von 175,5.

Meier verwies zudem auf einen steten Bevölkerungszuwachs, einen permanenten Anstieg der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten am Arbeits- wie auch am Wohnort und den höchst bemerkenswerten positiven Pendlersaldo von über 1800 Menschen. Dabei wäre das Ausbildungs- und Arbeitsplatzangebot noch weit größer, doch könnten bei der äußerst niedrigen Arbeitslosenquote von aktuell 2,1 Prozent im Bezirk Neustadt viele der Stellen leider nicht besetzt werden.

Infoveranstaltung "DIGIT US"

Saisonbeginn bei den Straßencafés in "Bayerns Genussort", als der Neustadt in diesen Tagen offiziell ausgezeichnet wurde. © Harald Munzinger



Mit dem Hinweis auf die Bemühungen um die nötige Infrastruktur für die für immer schneller fortschreitende Digitalisierung warb Bürgermeister Meier für eine Informationsveranstaltung am 20. März im Rathaus zum neuen Förderprogramm "DIGUT US", wozu im Landkreis eine Regionalgruppe gegründet werden soll. Anmeldungen dazu nimmt die Wirtschaftsförderung im Rathaus entgegen, der Meier besondere Anerkennung für die Organisation des Gewerbetages zollte. Sein Dank galt auch allen Ausstellern sowie der Werbegemeinschaft, der Kreishandwerkerschaft sowie dem Industrie und Handelsgremium.

Um den Wirtschaftsstandort Neustadt weiter voran zu bringen. sei es sein "oberstes Anliegen", so Meier, "dass auch in diesem Bereich alle Kräfte gebündelt werde, alle Gruppen und Organisationen an einem Strang und vor allem in eine Richtung ziehen". Nur so könne sich die Stadt und Region im immer stärker werdenden Wettbewerb "zukunftssicher positionieren".

Landrat Weiß führte es unter anderem auf die heimische Wirtschaft zurück, dass es sich in Frankens Mehrregion "so gut und gerne leben lässt". Mit ihren Ausbildungs- und Arbeitsplätzen würden die Unternehmen nicht unwesentlich zur kommunalen Handlungsfähigkeit beitragen. Deshalb seien alle -auch die Politik – gefordert, "dass wir auch weiterhin gute Bedingungen für die Entwicklung der Unternehmen anbieten." Die Stadt Neustadt habe hier in den letzten Jahren sehr gut gearbeitet. Der Landkreis sei sich ebenfalls seiner Verantwortung bewusst. So unterstütze die Wirtschaftsförderung Unternehmen, berate bei Gewerbeansiedlungen oder Existenzgründungen.

Kekeritz: Neue Regierung ist gefordert

Gerade weil die Konkurrenz durch die benachbarten Großstädte groß sei und die Angebote im Internet immer mehr zunähmen, sei es wichtig, die lokalen und regionalen Unternehmen zu stärken und zu unterstützen. Die Politik müsse die Voraussetzungen für deren Entwicklung schaffen. Er finde es großartig, dass der Gewerbetag alle zwei Jahre in Neustadt stattfinde, spiegle er doch die Vielfalt, Stärke und Leistungskraft der Wirtschaft und zeige den Menschen, "dass man auf die örtlichen Unternehmen zählen kann" so Weiß.

Der Bundestagsabgeordnete Uwe Kekeritz betonte die gesellschaftsbestimmende Rolle von Handel, Handwerk und Wirtschaft, die hier auf hervorragende Weise ausgefüllt werde. Die neue Regierung sah er in der Pflicht, die Strukturen in Europa, Deutschland und der Region zu stärken. Mit den Unternehmern im Gästekreis war er sich mit der nachdrücklichen Forderung einig, die Pläne für die Besteuerung der (Internet-)Unternehmen in konkrete Politik umzusetzen, die bisher durch weite Maschen fielen. Sich bei der Digitalisierung ein Beispiel an Ruanda oder Estland zu nehmen, war sein satirischer Seitenhieb auf die nun doch "überraschend" in Kraft tretende Regierung.

Handwerkskammerpräsident Thomas Pirner verwies darauf, dass der Mittelstand mit seinen Steuern ein Garant für stabile Strukturen in den Kommunen sei, die Gewerbetreibenden auch für die Stabilität am Arbeitsmarkt sorgten. Mit Blick auf den Fachkräftemangel warb er für die duale Ausbildung. Die Geschäftsstellenleiterin der IHK Ansbach, Karin Bucher, bewunderte, was es hier für tolle Unternehmen gebe und würdigte die gute Zusammenarbeit aller Gremien.

Ein kostenloser Shuttleservice sorgte für rege Pendlerbewegung zwischen Gewerbegebiet und Innenstadt, die mit dem verkaufsoffenen Marktsonntag ein weiterer starker Anziehungspunkt war. Ein Blick auf die Autonummern belegte ein Einzugsgebiet weit nach Unter- sowie nach Oberfranken sowie in das württembergische "Grenzland". Im Park-Suchverkehr wurde es zeitweise so end, wie bei Fußgängerströmen auf den Gehwegen mit ihrem frühlingsfröhlichen Farbenspiel.

Harald J. Munzinger