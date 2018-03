Bezirkstagsmandat 2018: SPD-Duo geht erneut ins Rennen

Neustadt/Bad Windsheim: Scheuenstuhl und Reichenberg nominiert - vor 9 Minuten

NEUSTADT/AISCH - Wie bereits im September 2017 vom SPD-Kreisverband Neustadt/Aisch-Bad Windsheim wurden der Landtagsabgeordnete Harry Scheuenstuhl und Bezirksrat Ronald Reichenberg auch auf der Stimmkreiskonferenz der SPD Mittelfranken für die Wahl am 14. Oktober nominiert.

MdL Harry Scheuenstuhl und Bezirksrat Ronald Reichenberg (r.) wurden von der SPD Mittelfranken zur Wiederwahl nominiert. Foto: privat



Der Wilhermsdorfer Landtagsabgeordnete Harry Scheuenstuhl, seit 2013 Abgeordneter im Bayerischen Landtag, wurde diesmal für Listenplatz sieben (2013: Platz zehn) nominiert. Der Stimmkreisabgeordnete zeigte sich durchaus zufrieden mit seiner Platzierung und unterstrich dabei die Erfolge auf Landesebene. Der SPD sei es gelungen, das d’hondtsche Verfahren im Kommunalwahlrecht abwenden zu können.

"Die Zulassung von Scheinkandidaturen von Bürgermeistern und Landräten haben wir ebenso aufgedeckt, wie die sogenannten Tarnlisten bei Kommunalwahlen. Wir bauen nicht nur Luftschlösser, sondern machen handfeste Politik mit Auswirkungen bis in den letzten Ort." Als weiteren Erfolg der SPD wertete Scheuenstuhl, die Wiedereinführung des neunjährigen Gymnasiums in Bayern: "Gemeinsam mit meinem Landtagskollegen Martin Güll haben wir unermüdlich für die Rückkehr zum G9 gekämpft."

Eine Pflicht und keine Freiwilligkeit

Als "Kommunalpolitiker mit Leib und Seele" kämpfe er besonders für die Belange der Städte und Gemeinden, betonte es MdL Harry Scheuenstuhl: "Der Erhalt kommunaler Hallenbäder ist für mich eine Herzensangelegenheit." Ferner verwies er auf die Bemühungen rund um die Hochwasserkatastrophe in den Landkreisen Ansbach und Neustadt/Aisch – Bad Windsheim. "Geschädigte in Obernzenn und Flachslanden haben die gleichen staatlichen Hilfen verdient, wie in anderen betroffenen bayerischen Landkreisen. Ich habe mich dafür eingesetzt, dass das Schadensbild und nicht der Ort des Ereignisses entscheidend für die Entschädigungsleistungen ist."

Für die bayerischen Gewässer fordere er in seiner Funktion als umweltpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion im Landtag einen ökologisch wie chemisch einwandfreien Zustand. "Nur so lässt sich das Wasser in all seinen lebenswichtigen Facetten für diese und künftige Generationen erhalten. Denn Grundwasserschutz ist eine Pflicht und keine Freiwilligkeit. Es muss sichergestellt werden, dass die Kosten für wachsende Schadstoffbelastungen nicht von den Bürgerinnen und Bürgern getragen werden müssen. Ohne Glyphosat und Fracking in eine blühende Zukunft, auch dafür setzen wir uns in München ein", so Scheuenstuhl in einer Pressemitteilung.

"Notaufnahmen arbeiten am Limit"

Er sei froh, dass in den letzten fünf Jahren viele wichtige Projekte im Landkreis Neustadt/Aisch – Bad Windsheim realisiert wurden, führt Scheuenstuhl darin aus: "Die Windparks in Laubendorf und Dachsbach, für die ich mich in München eingesetzt habe, leisten einen wichtigen Beitrag zur Energiewende." Auch die Ansiedlung des "Servicezentrums Bayern-Server" und anderer Behördenverlagerungen, bei der er mitgewirkt habe, seien für ihn "weiterer wichtiger Bausteine in der positiven Entwicklung des Landkreises."

Ebenso bedürfe es einer dringenden Korrektur im Bereich der Notfallversorgung, daran arbeite er aktuell verstärkt in München: "Unsere Rettungsdienste sind auf Kante genäht, die Notarztversorgung ist nicht überall gleichermaßen gut und die Notaufnahmen arbeiten am Limit. Unsere Helfer brauchen nun selbst Hilfe und die möchten wir ihnen gerne geben.", erläutert Scheuenstuhl. Mit Blick auf die Landtagswahl im Herbst dieses Jahres betonte er, dass sich die SPD auf das konzentriere, was die Menschen bewegt. "Für inhaltliche Fragen wollen wir Lösungen anbieten.", erklärt der Abgeordnete. Zwar gehe es einem Teil der Bevölkerung gut bis sehr gut, ein Teil lebe in gesicherten Verhältnissen.

"Viel in Mittelfranken unterwegs"

Allerdings gebe es auch einen Bevölkerungsanteil, der in Armut oder an der Grenze zur Armut lebe – demnach sind in Bayern ungefähr 1,6 Millionen Menschen armutsgefährdet. "Diese dürfen von der Politik nicht alleine gelassen werden", so Harry Scheuenstuhl. Der aus Bad Windsheim stammende Bezirksrat Ronald Reichenberg wird im kommenden Oktober erneut von Listenplatz sechs der mittelfränkischen SPD ins Rennen um das neuerliche Bezirkstagsmandat gehen.

Als Sprecher der SPD-Bezirkstagsfraktion für Jugend, Kultur und Regionalpartnerschaften sei er "viel in Mittelfranken unterwegs", unter anderem setze er sich besonders Kultur- und Denkmalpflege, insbesondere für die Belange des Freilandmuseums in Bad Windsheim sowie die fränkische Kulturlandschaft. "Soziales, Erziehung, Bildung, Gesundheit und Umweltschutz sind sehr wichtige Säulen im Leben und hierfür möchte ich mich auch weiterhin im Bezirkstag einsetzen", betont Reichenberg. Mit 80 Prozent im Sozialetat sei der Bezirkstag schließlich ein Sozialparlament "in das nun mal ein Sozialdemokrat gehöre", machte er abschließend deutlich.