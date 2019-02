Bienen-Volksbegehren feierte im Landkreis vollen Erfolg

16,7 Prozent wurden im Landkreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim erzielt - vor 17 Minuten

NEUSTADT/AISCH - Zu einer Wahlparty trafen sich die Aktiven im Aktionsbündnis des Volksbegehrens zur Artenvielfalt und hatten allen Grund zum Feiern: 16,7 Prozent wurden im Landkreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim erzielt. Münchsteinach erzielte das Spitzenergebnis mit 22,6 Prozent Eintragungsquote.

Die Aktiven des Aktionsbündnisses stießen in bester Stimmung auf das "Erfolgsbegehren". © privat



Die Aktiven des Aktionsbündnisses stießen in bester Stimmung auf das "Erfolgsbegehren". Foto: privat



"Die Freude am großen Zuspruch war überwältigend", wurde von der Party berichtet. Dass sich die verschiedenen Gruppierungen zusammen getan haben und am selben Strang gezogen haben, wurde von den Aktiven besonders hervorgehoben und als sehr befriedigend empfunden: "Wir waren Teil des erfolgreichsten Volksbegehrens in Bayern". Das Volksbegehren sei zum "Erfolgsbegehren" geworden. Das Aktionsbündnis will nun gemeinsam mit den Bauern und allen Verbrauchern in der Diskussion bleiben und sieht dem Volksentscheid positiv entgegen.

Der erwartete Gegenentwurf werde wohlwollend, aber kritisch geprüft. "Es soll am Ende sowohl die Artenvielfalt als auch die bäuerliche und ökologisierte Landwirtschaft erhalten und gefördert werden", heißt es in einer Pressemitteilung. Nach Überzeugung des Aktionsbündnisses sind alle Bürgerinnen und Bürgen aufgefordert, ihr Verhalten entsprechend zu hinterfragen: "Es sind alle betroffen, nicht nur die Bauern". Das Volksbegehren habe diese Diskussionen jedenfalls breit entfacht und dies sollte zu positiven Resultaten für die Artenvielfalt führen.