"Bienenrettungsmobil" leistet Aufklärungsarbeit

"Wir möchten den Rückgang der Arten minimieren" - vor 1 Stunde

NEUSTADT/AISCH - 133 Unterschriften für das von der ÖDP initiierte Volksbegehren Artenvielfalt "Rettet die Bienen" waren am Samstagvormittag auf dem Neustädter Marktplatz schnell gesammelt.

Das "Bienenrettungsmobil" war der Hingucker bei der Unterschriftenaktion. Viel Aufklärungsarbeit musste ÖDP-Kreisvorsitzender Jürgen Osterlänger (r.) nicht leisten. © privat



"Die Angelegenheit war vielen Passanten schnell klar und es musste nicht lange überzeugt werden", berichtete Vorsitzender Jürgen Osterlänger-

Als optischer Aufmacher war ein italienischen Kleinstlaster (APE 50) mit dabei, genannt "Bienenrettungsmobil", in dem "freilich keine Bienen" sondern nur Infomaterial war. Mit dem machen die Initiatoren des Volksbegehrens bewusst, "dass in Bayern viele Tier- und Pflanzenarten massiv in ihrem Bestand zurückgehen oder sogar aussterben". Besonders betroffen seien Insekten, die schon um etwa 75 Prozent zurückgegangen seien, so der ÖDP-Kreisvorsitzende und Kreisrat Jürgen Osterlänger.

"Darunter leiden auch alle Insektenfresser"

Jeder, der mit dem Auto unterwegs sei, erlebe diesen Bestandsrückgang: Während früher die Windschutzscheibe mit toten Insekten bedeckt gewesen seien, "kann man heute wochenlang fahren ohne das Fenster zu putzen". Der Rückgang der Insekten verlaufe zeitgleich mit dem Rückgang blühender Wiesen und anderer natürlicher Lebensräume, welche die Insekten für Nahrung und Fortpflanzung benötigten.

"Darunter leiden auch alle Insektenfresser, allen voran viele Vogelarten", so Osterlänger. Dieser Rückgang seit "nicht nur ein Verlust unserer Lebensqualität, sondern eine konkrete Gefahr für unsere Zukunft". Denn wenn das Zusammenspiel zwischen der Pflanzen- und Tierwelt und dem Menschen gestört werde, werde vieles, was heute als selbstverständlich erachtet werde, in Zukunft nicht mehr möglich sein. Allem voran die natürliche Bestäubung der Pflanzen durch Insekten. Osterlänger zum Ziel des Volksbegehrens: "Wir möchten daher den Rückgang der Arten minimieren, indem wir das bayrische Naturschutzgesetz in wesentlichen Teilen verbessern".