Bis Mitternacht: Viele Gäste bei Einkaufsnacht in Neustadt

Bummeln mit Musik und Shopping bis Mitternacht - vor 1 Stunde

NEUSTADT/AISCH - Einen "Sommernachtstraum" erlebten rund 10.000 Besucher der "Langen Kultur- und Einkaufsnacht". Mit dieser Schätzung verband Reinhard Wendel ein rundum zufriedenes Fazit des zugkräftigen Events, wozu einmal mehr Neustadts "Wetterjoker" beigetragen hatte.

Einmal mehr wurde Neustadt "gestürmt": 10.000 Besucher kamen zur sechsten "Langen Kultur- und Einkaufsnacht". © Harald Munzinger



Am Vormittag sei man bei Regen etwas besorgt gewesen, gestand Erster Bürgermeister Klaus Meier am Abend bei strahlendem Sonnenschein, mit dem sich diese "Lange Nacht" zu verbinden scheint. Schließlich traf das sprichwörtliche Neustädter Wetterglück auch bei deren sechster Auflage zu. Die jüngste Kirchweih mit Kaiserwetter nicht zu vergessen.

Die ihr und dem "Fest der Begegnung" folgende Einkaufsnacht mit dem speziellen kulturellen Effekt sollte belegen: "In Neustadt ist immer was los". Womit Titel wie "1a Einkaufsstadt" oder einer der ersten "Genussorte Bayerns" also nicht von ungefähr kommen. Dass sich dafür viele Hände rühren, stellten Bürgermeister Meier und der Vorsitzende der Werbegemeinschaft "NEA Aktiv", Reinhard Wendel mit dem ausdrücklichen Dank an alle Mitwirkenden auf und hinter den Bühnen sowie vor allem an die über 50 Firmen fest, die für das Shopping mit Flair bis Mitternacht sorgten.

Dabei hatten sie sich mancherlei Aktionen ausgedacht, gab es bei Gewinnspielen mehrere Möglichkeiten, sein Glück herauszufordern, eine attraktiv gestaltete Brautmoden-Messe oder ein Kreativatelier für Kinder und Jugendliche. Und jede Menge interessante Angebote, die es beim Bummel durch die Geschäfte zu entdecken gab, in die nach Beobachtungen erfreulich viele Abstecher vom turbulenten Geschehen im Stadtzentrum gemacht wurden.

An "gute alte Zeit" erinnert

Über ein schau-lustiges Publikum konnten sich die Aussteller von Oldtimerautos und -motorrädern sowie US-Straßenkreuzern freuen. Manches ausgestellte Alltagsutensil aus "guter alter Zeit" weckte beim älteren Teil der Besucher Erinnerungen, beim jüngeren Staunen, dass lange vor der Digitalisierung eine feine Nadel einer dünnen schwarzen Scheibe auf dem Grammophon Musik entlockte. Wenn auch noch Petticoats oder manch anderer modischer Chic aus Jeans-Vorzeiten unter den Passanten auftauchten, war das Stimmungsbild (fast) komplett.

Live gab es auf den Bühnen musikalische Zeitsprünge, wenn etwa "Forever Young" alten Songs neuen Schwung auf der erstmals in der Bahnhofstraße aufgestellten Bühne verlieh und auch von "The 4 Beats" manch einstiger Ohrwurm durch die Würzburger Straße klang. Oder wenn das Geißbock-Tanzpaar einen flotten Rock‘n Roll auf das Altstadtpflaster legte und eine "Boogie Woogie-Gruppe" aus Nürnberg bei ihrer Premiere in Neustadt das Flair einstiger Tanzclubs nachempfinden ließ.

Stets große Zuschauerkulissen

"Lickin’Stick" in der Wilhelm- und "Monkey-Business" ließen Neustadt mit fetzigem Sound swingen und die "Batukeros Space-Groove-Gang" hatte ebenso stets eine große Zuschauerkulisse wie "Martinas Line Dancer", die Sternchen und Sterne des Morgenlandes oder die "Agilandos" und die HipHop-Gruppe der Tanzschule Wolf.

Dass viel mehr Sitzgruppen eingerichtet worden waren, wurde von vielen Gästen für die erfrischende Rast zwischen den "Wanderungen" durch die Kreisstadt begrüßt, die sich mit der Dämmerung verändern und leuchten sollte, wie es das Motto der "Langen Kultur- und Einkaufsnacht" verheißen hatte. Mit raffinierten Illuminationen wurden Lichteffekte an Fassaden und Häuserzeilen sowie auch zwischen das swingende Publikum gezaubert. So sollte die "Lange Kultur- und Einkaufsnacht" bei den Gästen als "Sommernachtstraum in Erinnerung bleiben", wünschte deren Initiator und Moderator Reinhard Wendel, der sie mit einem engagierten Team vorbereitet hatte.

Stete Anreize zum Neustadt-Besuch

Veranstalter war die Stadt Neustadt, für die sich auch Bürgermeister Meier erhoffte, dass sie mit dem Reiz nachwirkt, immer wieder gerne nach Neustadt zu kommen. Dazu biete sie auch stets neben dem gut sortierten Handel und der mit Bayerns Genusssiegel geadelten Gastlichkeit besondere Anlässe. So schon am nächsten Tag den "HonigBienenMarktplatz", am Samstag, 14. Juli den großen Jugendmitmachtag "nea4youth" oder am 13. und 14. Juli das Deutsch-Italienische Weinfest. Schon eine Woche danach wird zum "Geißbock-Weinfestla" eingeladen, am 10. und 11. August zum "WeinMarktplatz" sowie am 1. September zum Start der Karpfensaison mit einem weiteren "ThemenMarktplatz".

Harald J. Munzinger