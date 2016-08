Bitte fernbleiben: US-Armee übt Hubschrauber-Landungen

Verursachte Schäden sollen umgehend gemeldet werden - vor 1 Stunde

NEUSTADT/AISCH - Vom 1. bis 30. September könnte es in Neustadt an der Aisch und Bad Windsheim etwas lauter zugehen: Einheiten der amerikanischen Streitkräfte führen im Landkreis Hubschrauber-Landeübungen einschließlich Nachtlandungen durch.

Hubschrauber der US-Army sind im September zu Übungen im Kreisgebiet unterwegs. © Harald Munzinger



Das letzte Mannöver fand im Januar statt. Nach Information der Streitkräfte an das Landratsamt Neustadt/Aisch-Bad Windsheim werden nun insbesondere Bad Windsheim und Burgbernheim sowie die Gemeindegebiete von Dachsbach, Gerhardshofen, Markt Nordheim, Markt Taschendorf und Trautskirchen betroffen sein.

Die Bevölkerung wird gebeten, sich von den Einrichtungen der übenden Truppe fernzuhalten. Entschädigungsansprüche für Flur- und Forstschäden, für Schäden an privaten Straßen und Wegen sowie für sonstige Schäden sind umgehend, jedoch spätestens innerhalb eines Monats nach Beendigung der Übung schriftlich bei der Gemeinde oder innerhalb von drei Monaten nach dem Zeitpunkt, in dem der Geschädigte von dem Schaden und der beteiligten Truppe Kenntnis erlangt hat, schriftlich bei der Schadensregulierungsstelle des Bundes anzumelden.

Schadensregulierungsstelle ist das Regionalbüro Süd Nürnberg

der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben in 90408 Nürnberg,

Krelingstraße 50 (Telefon 0911/992610). Beschwerden bezüglich Flugbetrieb/Lärm sind an die Deutsch-Amerikanische Verbindungsstelle auf dem Katterbach Army Airfield in 91522 Ansbach zu richten, in der unter der Rufnummer 0152/ 09114 369 Helga Moser Ansprechpartnerin ist.

Ferner können sich Beschwerdeführer an die Abteilung Flugbetrieb in der Bundeswehr des Luftwaffenamt Köln in der Luftwaffenkaserne WAHN 501/11( Postfach 90 61 10; 51127 Köln) telefonisch unter 0800/8620730 (gebührenfrei) sowie per Fax: 02203/9082776 oder E-mail: FLIZ@bundeswehr.org wenden.

Für Beschwerden bezüglich. der festgelegten Landepunkte und Manöverschäden ist der Manöverbeauftragte der US-Army zuständig. Er ist unter der Rufnummer 09802/832634 oder mobil unter 01577/1918155 zu erreichen.

