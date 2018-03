Blick auf Berufswelt: Ansturm bei Azubi-Börse in Neustadt

Mehr als 70 Unternehmen stellten rund 170 Ausbildungswege vor - vor 30 Minuten

NEUSTADT/AISCH - Als eine äußerst erfolgreiche Plattform der heimischen Berufswelt, sich dem Nachwuchs zu präsentieren und ihm interessante berufliche Perspektiven zu eröffnen, wurde eine weitere sehr gut besuchte "Ausbildungsplatzbörse" veranstaltet.

Die Börse bot Gelegenheit zu vielen persönlichen Gesprächen über Ausbildung und berufliche Perspektiven. © Harald Munzinger



Die Börse bot Gelegenheit zu vielen persönlichen Gesprächen über Ausbildung und berufliche Perspektiven. Foto: Harald Munzinger



Für mehr als 70 Unternehmen und Institutionen mit einem breitgefächerten Spektrum von 170 verschiedenen Berufen und Ausbildungswegen musste die Markgrafenhalle um ein Zelt und Außenstände erweitert werden. Landrat Helmut Weiß und Neustadts Erster Bürgermeister Klaus Meier würdigten die Teilnahme der Aussteller, die mit großem Aufwand eine attraktive Messe gestaltet hatten und freuten sich, dass die Mühe mit einer starken Resonanz belohnt wurde. Mehrere Hundert Besucher nutzten die Gelegenheit zur Informationen aus erster Hand über Berufe sowie Ausbildungsangebote und zu Kontakten für Bewerbungen.

Die von der Wirtschaftsförderung arrangierte Börse biete die Möglichkeit, Weichen für eine erfolgreiche Zukunft zu stellen, betonte Landrat Weiß bei der Eröffnung vor stattlicher Gästekulisse die Bedeutung des Informations- und Gesprächsangebotes sowohl für die berufliche wie auch schulische Ausbildung und spätere Qualifizierungen und Weiterbildungen. Unter den Ehrengästen begrüßte Landtagsabgeordneter Harry Scheuenstuhl dieses umfassende Angebot.

Bilderstrecke zum Thema Ausbildungsplatzbörse in Neustadt: Von Altenpflege bis Bergbau Von der Altenpflege bis zum Raumausstatter, von der Bergbautechnologie bis zum Polizeivollzugsbeamten reichte das Spektrum von rund 170 Berufen bei der 17. Ausbildungsplatzbörse in Neustadt.



Landrat und Bürgermeister unterstrichen die Fülle von Chancen, die sich der Jugend mit den zahlreichen Ausbildungsmöglichkeiten biete. Weiß: "Wir haben hier große und kleine Unternehmen, die alle eine qualitativ hohe Ausbildung gewährleisten". Mit dem Wunsch, dass möglichst viele junge Leute diese Chance nutzten, verband er mit der Hoffnung, dass sie dann auch dem Landkreis treu blieben, seien sie doch dessen Zukunftspotenzial.

Baustein für das Berufsleben

Eine optimale Vorbereitung sei ein wichtiger Baustein für den Start in ein erfolgreiches Berufsleben, wozu die Börse beitragen sollte. Bürgermeister Klaus Meier bezeichnete sie als eine hervorragende Plattform "auf der sich die nach einer Lehrstelle suchenden Jugendlichen und die nach guten Lehrlingen suchenden Betriebe näher kennenlernen können".

Bürgermeister Klaus Meier und Landrat Helmut Weiß (v. r.) eröffneten die Ausbildungsplatzbörse. © Harald Munzinger



Bürgermeister Klaus Meier und Landrat Helmut Weiß (v. r.) eröffneten die Ausbildungsplatzbörse. Foto: Harald Munzinger



Die momentane Lage auf dem Arbeitsmarkt sei für Arbeitnehmer so gut wie nie zuvor, führte Meier mit dem Hinweis auf den akuten Mangel an Auszubildenden und Fachkräften aus. Seit Längerem weise der Arbeitsamtsbezirk Neustadt eine Arbeitslosenquote von zwei oder ganz knapp über zwei Prozent aus, wovon andere Regionen unseres Landes nur träumen könnten. Den Schülerinnen und Schüler rief er zu, die auf der Börse gebotene Chance der fundierten Information zu nutzen, was sie garantiert nicht bereuen würden. Meier hoffte, dass die Ausbildungsplatzböse "den entscheidenden Impuls geben möge, dass alle Jugendlichen einen passenden Ausbildungsplatz und alle Betriebe und Einrichtungen dementsprechend engagierte und zuverlässige Mitarbeiter finden". Ein Wunsch "zum Wohl der Unternehmen und zum Wohle aller, unseren Wirtschaftsstandort weiterzuentwickeln und nach vorne zu bringen".

Gute Gespräche für BIK-Bewerber

Landrat und Bürgermeister rieten, die angebotenen Hilfen intensiv zu nutzen und zu versuchen, eine gute Ausbildung zu bekommen, den diese sei, so Klaus Meier, "der Grundstein und Garant für Eure Zukunft". Dass sich dazu für die Schüler ihrer Berufsintegrationsklasse an der Wirtschaftsschule Bad Windsheim gute Perspektiven abzeichneten, freute sich Klassenleiterin Katharina Abel nach erfolgversprechenden Gesprächen mit Firmenvertretern auf der Ausbildungsplatzbörse.

Diese repräsentierten viele Unternehmen aus dem kaufmännischen und technischen Sektor ebenso wie Handwerksbetriebe, die zum Teil "händeringend" Auszubildende und damit nachwachsende Fachkräfte suchen. Ferner waren Fachschulen, Bundeswehr und Polizei vertreten, warben Soziale Einrichtungen um Nachwuchs. Einige Aussteller machten mit Gewinnspielen und Aktionen wie einem Fahr- oder Baggersimulator sowie einer "Fotobox" auf sich aufmerksam. Das Handwerk setzte sich praktisch in Szene, was die Bäcker ebenso mit genüsslichen Proben verband, wie die Gastronomie.

Harald J. Munzinger